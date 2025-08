Bvlgari Herbst/Winter 2025: Das Calla-Motiv im Fokus

Für die Herbst/Winter-Kollektion 2025 rückt Bvlgari das ikonische Calla-Motiv ins Zentrum seiner neuen Linie exklusiver Lederwaren und luxuriöser Accessoires. Inspiriert von antiken römischen Formen, spiegelt die geschwungene Silhouette feminine Eleganz, kreative Ausdruckskraft und die künstlerische DNA des Hauses wider.

Unter der kreativen Leitung von Mary Katrantzou, Creative Director für Lederwaren und Accessoires, vereint Bvlgari sein römisches Erbe mit innovativem Design und einer zeitgemäßen, schmuckinspirierten Ästhetik. Das Calla-Motiv zeigt sich in vielseitigen Materialien und Ausführungen – ein Ausdruck höchster Handwerkskunst, Liebe zum Detail sowie dem kompromisslosen Anspruch an Qualität, Kreativität und italienischen Stil, für den Bvlgari weltweit bekannt ist.

Handwerkskunst in strahlender Vollendung

Mit ihrem Debüt als Creative Director führte Mary Katrantzou das Calla-Motiv als zentrales Designelement ein – inspiriert von klassischen römischen Ornamenten und kontinuierlich weiterentwickelt. In der neuen Saison erstrahlt das Motiv als glamouröses Calla Crystals-Muster und veredelt ikonische Bvlgari Taschenmodelle wie die Serpenti Duo, die Serpenti Forever Top Handle sowie die Serpenti Forever Day-to-Night Bag.

Jedes Stück wird von Hand mit Hunderten Topas- und Platin-Kristallen besetzt – ein Meisterwerk der Bvlgari Handwerkskunst. Das Design erinnert an die kunstvollen Mosaike der antiken Caracalla-Thermen in Rom und bringt das kulturelle Erbe der Marke in einer modernen Form zur Geltung.

Die Ginko Clutch: Ein Statement aus Licht und Form

Ein Highlight der Kollektion ist die neue Ginko Clutch, deren skulpturale Silhouette das Calla-Motiv in einer harmonisch ineinandergreifenden Struktur neu interpretiert. Als tragbares Schmuckstück konzipiert, beeindruckt sie durch edle Materialien und außergewöhnliche Verarbeitung.

In der Variante Neige Pavé funkelt sie mit handgefassten Kristallen in Gold-Platin-Optik. Die exklusive Ausführung in Smeraldo Prezioso Green Alligator wird als Sonderanfertigung angeboten – ein Sammlerstück für Kenner:innen luxuriöser Handtaschen mit bleibendem Wert.

Zeitlose Eleganz trifft auf römisches Erbe

Die Herbst/Winter-Kollektion 2025 von Bvlgari verbindet römische Kulturgeschichte mit zeitgenössischer Formensprache. Mary Katrantzou beweist erneut ihr feines Gespür für Symbolik und Design und präsentiert eine Kollektion, die selbstbewusste Eleganz, kreative Raffinesse und das handwerkliche Können des Hauses auf einzigartige Weise vereint.

Erhältlich in ausgewählten Bvlgari Boutiquen weltweit sowie online unter www.bulgari.com.