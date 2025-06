Buu Huu: My Nintendo Store in Japan bringt kleine Leuchte

Die japanische Seite von My Nintendo Store hat Buu Huu zur Super Mario Character Light-Kollektion hinzugefügt.

Buu Huu im Schlafzimmer

Diese Kollektion nimmt bekannte Charaktere und Power-ups aus der Serie und verwandelt sie in kleine, leuchtende Lampen, die wir dann aufstellen und verwenden können. Diese Option ist jetzt in Japan für 1,650 Yen (knapp zehn Euro) erhältlich. Dieses Buu Huu Character Light ist fast sieben Zoll hoch (176 mm) und etwa vier Zoll breit (106 mm). Es benötigt zwei AAA-Batterien für die Stromversorgung, es ist also steckdosenautark und verwendet eine LED für die Lichtquelle. Außerdem ist der Netzschalter in der Basis versteckt und als Super Mario-Logo getarnt.

Zu den weiteren Gegenständen in der Reihe gehören eine Münzbox, eine Feuerblume und ein Superstern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Buu Huu in solchen Zeilen auftaucht. Zum Beispiel verkaufte Taito im August 2024 kleine Schlüsselanhänger der Figur in zwei verschiedenen Posen. Der letzte große Buu Huu-Auftritt ist in Mario Kart World. König Buu Huu ist ein spielbarer Rennfahrer. Wir müssen diesen jedoch freischalten, indem wir den Blatt-Cup abschließen. Zusätzlich können wir Peepa aus der Super Mario-Serie als spielbaren Charakter freischalten, wenn ihr es schafft, Kamek zu bekommen, wenn ihr durch das Buu Huu-Kino fährt.