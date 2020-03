Burnout Paradise Remastered Switch-Release angekündigt

Gute Nachrichten für Racing-Fans, die eine Switch besitzen – Electronic Arts und Nintendo verkündeten nun feierlich, dass uns noch dieses Jahr ein Burnout Paradise Remastered Switch-Release erwartet.

Was erwartet euch im Spiel?

Dank vollständig optimierter und erweiterter Einstellungen für Nintendo Switch – darunter 60 FPS und die vereinfachte Kartenvergrößerung und -verschiebung per Fingersteuerung – können die Spieler in Burnout Paradise Remastered auf den Straßen von Paradise City für gewaltiges Chaos sorgen, egal ob online mit Freunden oder unterwegs. Neben dem Originalspiel erhalten die Spieler auch Zugriff auf die acht Erweiterungen, die während Year of Paradise* erschienen sind, darunter auch die Erweiterung mit Big Surf Island.

In Burnout Paradise Remastered ist das vollständige Originalspiel und alle je veröffentlichten Haupt-DLCs enthalten, darunter Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes und Big Surf Island. Außerdem können die Spieler neue Orte, Herausforderungen und Fahrzeuge entdecken. Spieler drehen, wirbeln und rasen durch die Stadt, besiegen Freunde online oder schließen sich mit ihnen zusammen, um Hunderte von Online-Herausforderungen abzuschließen.