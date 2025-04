Bungies Marathon: Das muss euer PC dafür können

Bungie hat gerade die PC-Spezifikationen für den kommenden Closed Alpha-Test von Marathon kommuniziert. Das sind die Anforderungen!

Über Marathon am PC

Ein aktueller Beitrag via X bietet einen Vorgeschmack über die notwendige Konfiguration, bevor die geschlossene Alpha am 23. April beginnt. Der Test kommt Monate vor der vollständigen Veröffentlichung am 23. September, wenn Marathon dann offiziell auf PC, PS5, und Xbox Series-Konsolen erscheint. Was sind also nun die Anforderungen?

CPU: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

Arbeitsspeicher: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB), AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB) oder Intel Arc A580 (8 GB)

VRAM: 4 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit (neuestes Service Pack)

DirectX: Version 12 mit Funktionsstufe 12.1

Das ist eine ziemlich machbare Grundausstattung, insbesondere für einen modernen Live-Service-Shooter. Die meisten Gaming-PCs der Mittelklasse aus den letzten fünf Jahren sollten in der Lage sein, ihn ohne große Optimierungen zu bewältigen. Das ist ein kluger Schachzug, wenn Bungie während des Tests eine breitere Spielerbasis gewinnen möchte. Das Studio warnt jedoch davor, dass einige Intel Arc-GPUs möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden, so dass ihr mit Arc-Geräten möglicherweise vorsichtig sein solltet. Marathon ist Bungies erste Original-IP seit Destiny, und es lehnt sich stark an das PvP-Extraktionsgenre und Destinys PvE-lastiger Formel an. Ihr benötigt kein PSN-Konto für den Einstieg, und nächste Woche am 23. April startet dann die Closed Alpha-Phase. Seid ihr dabei?