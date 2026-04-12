Bucherer Flagship-Store in München eröffnet: Über 1.000 m² stilvolle Eleganz

München ist um eine luxuriöse Adresse reicher: Bucherer 1888 hat die Türen seines neuen Flagship-Stores geöffnet. In unmittelbarer Nähe zur renommierten Maximilianstraße erwartet euch auf über 1.000 m² eine Welt voller Inspiration. In einem historischen Gebäude könnt ihr über drei Stockwerke hinweg in ein Ambiente eintauchen, das durch klare Linien, warme Materialien und eine stilvolle Offenheit besticht. Hier dürft ihr euch Zeit nehmen, die exklusive Auswahl an Luxusuhren und Schmuckstücken in aller Ruhe zu erkunden.

Architektonisches Highlight und edle Materialien

Das Design des Stores setzt auf ein harmonisches Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Wenn ihr die Räumlichkeiten betretet, fallen euch sofort die hochwertigen Materialien wie Marmor, Walnussholz und bronzefarbenes Messing auf, die dem Interieur eine tiefe, aber unaufgeregte Eleganz verleihen. Ein besonderer Blickfang ist die skulpturale Treppe, die fast schwebend wirkt und die Etagen miteinander verbindet. Dank der offenen Gestaltung und gemütlichen Lounges könnt ihr eine Atmosphäre genießen, die sowohl Raum für Privatsphäre als auch für den Austausch mit Gleichgesinnten bietet.

Von Zeitmessern aus Vorbesitz bis zur hohen Schmuckkunst

Jede Etage des Stores bietet euch ein ganz eigenes Erlebnis. Im Untergeschoss widmet sich Bucherer dem Thema „Certified Pre-Owned“. An einem großen Tisch aus Eschenholz könnt ihr euch mit anderen Uhrenliebhaber:innen austauschen und sorgfältig geprüfte Klassiker aus Vorbesitz entdecken. Das Erdgeschoss gehört den großen Namen der Uhrmacherei: Hier findet ihr eigenständige Markenwelten von Cartier bis Omega sowie die beeindruckende Masterworks-Fläche, die technisches Savoir-faire modern inszeniert.

Für alle, die nach funkelnden Akzenten suchen, ist das erste Obergeschoss reserviert. In der Welt des Schmucks präsentieren Bucherer Fine Jewellery und exklusive Partnermarken ihre Kreationen. Ihr könnt den Besuch an der eleganten Bar abrunden, die den perfekten Rahmen für persönliche Beratungsgespräche oder besondere Momente bildet. Auch die integrierte Rolex Boutique lädt euch ein, in die ikonische Geschichte dieser Marke einzutauchen und die neuesten Modelle aus nächster Nähe zu bewundern.