Bucherer Exclusive Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 ab sofort erhältlich

Bucherer und Breitling feiern ihre Partnerschaft mit einer neuen Kollaboration, der Bucherer Exclusive Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42. Diese Uhr markiert gleich in mehrfacher Hinsicht einen Meilenstein: Sie ist exklusiv bei Bucherer als Capsule Collection erhältlich und verkörpert mit ihrem unverwechselbaren Farbkonzept – tiefblaues Zifferblatt und gleißend schwarze Keramiklünette – den Stil der legendären Superocean von 1957 in einer gleichsam absolut zeitlosen wie zeitgemäßen Form. Die exklusive Kollektion richtet sich an Uhrenliebhaber, die höchste Ansprüche an Technik und Design stellen und einen Zeitmesser suchen, der sportliche Robustheit mit elegantem Auftritt vereint.

Die Superocean Heritage ist keine gewöhnliche Taucheruhr – das war sie nie. Als Breitling sie 1957 erstmals vorstellte, schlug sie einen völlig neuen Kurs ein: Während andere Taucheruhren dieser Ära primär funktionale Werkzeuge waren, verbanden die Referenzen 1004 (eine elegante Drei-Zeiger-Uhr) und 807 (der weltweit erste dedizierte Taucherchronograph) technische Leistungsfähigkeit mit Stilbewusstsein. Die charakteristischen Speer- und Pfeilzeiger, die eloxierte Drehlünette und die schlanken Proportionen machten die Superocean schon damals zur Uhr der Abenteurer, die nicht auf einen stilvollen Auftritt verzichten wollten: „Made to move between the waves and the waterfront“ – gemacht für Menschen, die sich im und auf dem Meer ebenso zuhause fühlen wie beim Sundowner an der Strandpromenade. Das neue Sondermodell knüpft an diese Essenz an und ist ein Bekenntnis zur gemeinsamen Geschichte der Traditionsunternehmen Breitling und Bucherer.

Technische Exzellenz und ikonisches Design

Herzstück der neuen Edition ist das Breitling Manufakturkaliber B31 – das erste eigene Drei-Zeiger-Automatikwerk des Schweizer Uhrenherstellers. Es bietet eine beeindruckende Gangreserve von 78 Stunden und ist offiziell COSC-zertifiziert. Das 42-Millimeter-Edelstahlgehäuse ist mit einem gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas auf der Vorderseite und einem transparenten Saphirglasboden mit „Bucherer Exclusive“-Gravur auf der Rückseite ausgestattet. Der Saphirglasboden gewährt einen exklusiven Blick auf das neue Kaliber B31 – und unterstreicht den Sammlercharakter dieser Edition. Typisch für die Linie sind die Speer- und Pfeilzeiger sowie eine dezent bei sechs Uhr platzierte Datumsanzeige auf dem tiefblauen Zifferblatt. Eine kontrastierende, in gleißendem Schwarz gestaltete Keramiklünette sorgt für hohe Kratzfestigkeit, während das integrierte Mesh-Rubber-Armband, ebenfalls in Schwarz, einen fließenden Übergang zum Gehäuse schafft und den eleganten, zugleich sportlichen Charakter der Uhr unterstreicht.

Schlankeres Gehäuse für noch mehr Komfort und Eleganz