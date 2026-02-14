BRIO World Rote Lola Bauernhof Zugset Test: Es wird idyllisch im Kinderzimmer

Das BRIO World Rote Lola Bauernhof Zugset ( zur offiziellen Website ) ist ein thematisch abgeschlossenes Spielset, das sich ideal für Kinder ab drei Jahren eignet. BRIO, der schwedische Traditionshersteller, steht seit Generationen für robustes Holzspielzeug, das beinahe unzerstörbar ist. Mit diesem speziellen Set verlasst ihr die grauen Bahnhöfe der Stadt und taucht ein in eine grüne Spielwelt. Im Zentrum steht die namensgebende „Rote Lola“ – eine batteriebetriebene Lokomotive, die kräftig genug ist, um auch schwere Lasten über die Hügel des Bauernhofs zu ziehen.

Kleine Bauernhof-Fans aufgepasst! Wenn ihr eure BRIO-Welt um eine ländliche Komponente erweitern wollt, führt kaum ein Weg am BRIO Rote Lola Bauernhof Zugset vorbei. Dieses Set bringt frischen Wind in die klassische Eisenbahnlandschaft und verknüpft das Thema Logistik mit dem Bauernhofalltag. Was das Set mit der markanten roten Lokomotive alles kann und ob sich die Anschaffung für euch lohnt, erfahrt ihr in meinem Testbericht.

So wird gespielt

Das Schöne am BRIO World Konzept ist die Modularität. Ihr dürft das Set natürlich exakt so aufbauen, wie es auf der Verpackung zu sehen ist – mit einem schönen Rundkurs inkl. Bahnübergang und einem kleinen Hügel. Aber ihr könnt die Schienen auch völlig frei verlegen und mit euren bereits vorhandenen Sets kombinieren. Sobald dann die Batterien in der Roten Lola eingelegt sind (diese sind meist nicht enthalten, also denkt beim Kauf daran), setzt sich der Zug per Knopfdruck auf eurer Strecke in Bewegung. Die Batterielok beschert euch einen Vorwärts- und Rückwärtsgang, Scheinwerfer, Geräusche und sogar einen Freilaufmodus. Man kann jederzeit stoppen, um beispielsweise eine Kuh über den Bahnübergang gehen zu lassen, oder beispielsweise etwas auf den Waggon aufzuladen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.

Was aufgefallen ist

In der Praxis zeigt sich schnell die gewohnt hohe BRIO-Qualität. Die Holzschienen sind perfekt geschliffen und splittern nicht, die Kunststoffteile wirken wertig und halten auch etwas aus. Die Rote Lola ist ein echtes Arbeitstier. Während manche günstigen Batterieloks an kleinsten Steigungen scheitern, zieht diese Lok ihre Waggons zuverlässig über die Schienen. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Lok ist im Betrieb deutlich hörbar, was bei längeren Spielsessions die Nerven der Eltern fordern könnte – für die Kinder gehört das sonore Brummen jedoch zum authentischen Erlebnis dazu.

Ein interessanter Aspekt ist die Gestaltung der Magnete. Diese sind stark genug, um die Lasten sicher zu halten, lösen sich aber leicht genug, damit kein Frust aufkommt bei den Spielenden aufkommt. Positiv ist zudem hervorzuheben, dass BRIO auf ein sehr inklusives Design achtet – die Spielfiguren und Zubehörteile sind so gestaltet, dass sie für alle Kinder gleichermaßen ansprechend sind.