BRIO Flora: Eine magische, neue Spielwelt für Kinder ab 3 Jahren

BRIO, bekannt für seine hochwertigen Spielsysteme, präsentiert mit BRIO Flora eine von Grund auf neu entwickelte Spielwelt. Sie entführt Kinder ab drei Jahren in eine fantasievolle, florale Kulisse, die zum Bauen, Spielen, Sammeln und Geschichtenerzählen einlädt.

Eine lebendige Welt voller Charaktere

Flora ist ein flexibles, offenes Spielsystem. Ihr dürft alle Elemente mit der bestehenden BRIO World kombinieren und so immer wieder neue Welten erschaffen. Im Mittelpunkt stehen liebevoll gestaltete Spielfiguren, die „Floras“, benannt nach der Pflanze oder Blume, der sie ähneln.

„Unsere Vision war es, eine offene Spielwelt zu gestalten, die zum kreativen Spielen anregt. Alles passiert für und wegen der Figuren,“ erklärt Erik Söderlind, Design Manager bei BRIO. Die Figuren begeistern mit Details wie beweglichen Körperteilen, cleveren Steckverbindungen und magnetischen Nasen, die eine lebendige Spielumgebung schaffen.

BRIO hat das System in umfangreichen Spieltests gemeinsam mit der Zielgruppe konzipiert und angepasst – inspiriert davon, wie Kinder heute spielen.

Spielerisch wachsen

BRIO Flora fördert freies, kreatives Spielen, von fantasievollen Rollenspielen über das Sammeln bis hin zum individuellen Bauen. Das modulare Design erlaubt es euch, alle Sets miteinander zu kombinieren und neu zu arrangieren. So könnt ihr aktiv mitgestalten und entwickelt spielerisch Fantasie sowie soziale und emotionale Kompetenzen.

Zum Start: 18 fantasievolle Neuheiten

Zum Herbst 2025 erscheinen 18 Produkte in der Reihe. Darin enthalten sind:

Spielfiguren mit innovativem Design und Funktionen, die sie lebendig machen und zum Interagieren einladen.

Kreative Spielsets, die ihr individuell bauen, kombinieren und erweitern dürft.

Vielseitiges Zubehör wie Schaukeln, Boote und weitere Figuren für noch mehr Spielmöglichkeiten.

Alle Elemente sind langlebig, robust und perfekt auf kleine Hände und große Fantasie abgestimmt.

Zusätzlich geht Flora auch digital an den Start: Auf dem BRIO YouTube-Kanal könnt ihr euch zum Launch vier animierte Episoden und zwei Videos zu Spielmomenten anschauen.