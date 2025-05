Brillenloses 3D feiert ein Comeback am Laptop: Lenovo Legion 9i kann das!

Lenovos Legion 9i der 10. Generation hat ein neues altes Feature, das seine Hochleistungs-Hardware ergänzt: Brillenloses 3D!

Zum Lenovo Legion 9i

Der 18-Zoll-Gaming-Laptop kann mit einem 2D / 3D-Bildschirm ausgestattet werden, der zwischen Standard-Grafik und brillenfreiem 3D wechseln kann. Diese Technologie kennen wir schon vom Nintendo 3DS, das mit dem New 3DS perfektioniert wurde – dank Gesichtserkennung war der Effekt weitaus besser als zuvor. Der Laptop ist zunächst nur in China erhältlich und wird „irgendwann in diesem Herbst“ in die USA kommen. Ein europäischer Release ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bekannt, aber auch nicht ausgeschlossen. Der Legion 9i hat ein 18-Zoll-Display, das eine Auflösung von bis zu 4K in 2D unterstützt. Aber durch eine Kombination aus Eye-Tracking- und Linsen unterstützt die optionale Konfiguration 2K 3D, ohne dass eine spezielle Brille erforderlich ist. Der Effekt funktioniert reibungslos und unterstützt 30 (noch nicht näher benannte) Spiele. Obwohl es das Betrachten von Video, Bildern und Streaming in drei Dimensionen unterstützt, bietet Lenovo die Maschine Designern an, die mit 3D-Modellierung arbeiten.

Für die 2D-Anzeige verfügt der Bildschirm des Laptops über eine Dual-Mode-Funktion, die zwischen einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bei bis zu 4K und einer Bildwiederholfrequenz von 440 Hz bei 1080p wechselt. Der Legion 9i hat ein Bildschirm-zu-Rahmen-Verhältnis von 93 Prozent. Das Gehäuse des Laptops besteht aus acht Schichten luftfahrtgestanter Kohlefaser. Lenovo sagt, dass dies es leichter und stärker als Aluminium macht, und der Schmiedeprozess macht jedes einzelne einzigartig. Weiters gehören zu den Spezifikationen bis zu einer NVIDIA RTX 5090 GPU, einem Intel Core Ultra 275HX-Prozessor, 192 GB Dual-Channel DDR5 RAM und einer 8 TB SSD. Sein Kühlsystem kombiniert eine Dampfkühlkammer und ein Quad-Fan-System. Obwohl Lenovo die Preise noch nicht bekannt gegeben hat, lassen seine Spezifikationen (und die Geschichte des 9i als erstklassiges Gerät) keinen Raum für Zweifel, dass es mindestens mehrere tausend Euro kosten wird – mal sehen, wann es tatsächlich kommt, und zu welchem Preis!