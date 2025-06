Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ab sofort für die Switch 2 erhältlich

Square Enix veröffentlichte heute Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, eine wunderschöne Neuauflage eines der beliebtesten RPGs vergangener Jahre, als Switch 2 Launch-Titel.

Comeback

Bravely Default Flying Fairy erschien ursprünglich 2012 für Nintendo 3DS. Das überarbeitete HD Remaster bringt die unvergessliche Geschichte, die von Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, NieR:Automata) entworfenen Kultcharaktere und das ikonische, rundenbasierte „Brave & Default“-Kampfsystem auf die Nintendo Switch 2 – und macht sie einer neuen Generation von Spieler*innen zugänglich. Die HD-Neuauflage ist sowohl für Fans, die die Welt von Luxendarc erneut besuchen wollen, als auch für Neueinsteiger*innen perfekt geeignet.

Die exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinende Neuauflage enthält zwei brandneue Minispiele, welche die Maus-Steuerung des Systems nutzen. In „Licht des Ansporns – Rhythmusjagd“, einem rhythmusbasierten Spiel, nutzen Spieler*innen die Maus-Steuerung der Joy-Cons als Leuchtstäbe und bieten eine mitreißende Performance dar. In „Ringabels Panikfahrt“ steuern sie mit der Maus-Steuerung ein Luftschiff, während sie verschiedene Aufträge ihrer Gruppenmitglieder erfüllen und ihre Multitasking-Fähigkeiten auf die Probe stellen. Spieler*innen können sich mit diesen Minispielen verschiedene Belohnungen verdienen, wie neue Notizen, ein Accessoire, das Monsterbegegnungen unterbindet, und Kostüme für die Charaktere.

Ab nach Luxendarc

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster spielt in Luxendarc, einer Welt, in der vier Kristalle den Frieden und das Gleichgewicht der Welt bewahren. Als plötzlich Dunkelheit aus der tiefen Kluft strömt, die als der Große Abgrund bekannt ist, begeben sich die vier Krieger des Lichts auf ein Abenteuer, um die Welt vor der Katastrophe zu bewahren. Spieler*innen begleiten Agnès Oblige, die Vestalin des Windkristall, Tiz Arrior, einen freundlichen Schäfer und einzigen Überlebenden des Großen Abgrunds aus seinem Heimatdorf, Edea Lee, die einzige Tochter des Großmarschalls des Herzogtums Eternia, Ringabel, einen jungen Mann ohne Gedächtnis und mit einem Tagebuch, das zukünftige Ereignisse beschreibt, und Airy, eine Kristallfee, auf einer epischen Reise, um das Licht der Kristalle wieder erstrahlen zu lassen und der Welt den Frieden zu bringen.

Der Kampfverlauf lässt sich dabei mit dem innovativen „Brave & Default“-System strategisch steuern: Mit „Brave“ setzt man Brave-Punkte ein, um die Anzahl ihrer Aktionen in einem Zug zu erhöhen, und mit „Default“ sammelt man Punkte an, während man sich verteidigt. Das vielseitige Jobsystem des Spiels umfasst über 20 einzigartige Klassen, deren Fähigkeiten sich frei kombinieren lassen. So können Spieler*innen mit zahllosen Teamzusammenstellungen experimentieren und ihre Strategien individuell anpassen. Die spannenden, rundenbasierten Kämpfe, deren Tempo nach Belieben erhöht werden kann, werden durch einen herausragenden Soundtrack von Revo noch weiter aufgewertet.