Brandneuer Ratchet & Clank Rift Apart Trailer gewährt Gameplay-Einblicke

Worum geht’s im Spiel?

Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Für SpielerInnen, die bisher noch keine Erfahrungen mit Ratchet & Clank sammeln konnten, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte der perfekte Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zahlreiche, tiefer gehende Bezüge zu früheren Spielen entdecken.

Ratchet & Clank Rift Apart Release-Termin

Wie eingangs erwähnt, erscheint der PS5-Exklusivtitel am 11.6.2021 im Handel. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.