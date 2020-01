Brandneuer My Hero Academia Season 4 Kulturfest-Arc-Trailer veröffentlicht

Gute Zeiten für My Hero Academia -Fans – Toho Animation veröffentlichte einen brandneuen My Hero Academia Season 4 Trailer, der den bevorstehenden My Hero Academia Kulturfest-Arc einläutet. Viel Spaß damit!

Worum geht’s in der vierten Staffel?

Endlich Profi-Helden-Luft schnuppern! In der neuen Staffel von My Hero Academia darf Izuku Midoriya an einem Helden-Praktikumsprogramm teilnehmen. Sein neuer Lehrmeister ist kein Geringerer als Sir Nighteye, der ehemalige Sidekick von All Might. Mit dabei ist dessen Schützling Mirio Togata, auch bekannt als Lemillion, der als Zwölftklässler zu einem der drei besten Schüler der Heldenschule U.A. gehört. Doch auch die Schurken schlafen nicht …

Wo kann ich einen My Hero Academia Season 4 Simulcast finden?

Wie wir berichteten, läuft die vierte Staffel von My Hero Academia seit Herbst letzten Jahres hierzulande bei Anime on Demand im Simulcast (Hier geht’s zur entsprechenden Angebotsseite). Weitere Informationen zur Serie findet ihr auf der offiziellen Webseite.