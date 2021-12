Brandneuer Matrix Resurrections Trailer veröffentlicht

Cast & Produktionsteam

Die visionäre Filmemacherin Lana Wachowski präsentiert mit Resurrections den lang erwarteten vierten Teil der wegweisenden Filmreihe, die ein ganzes Genre neu definiert hat. Der neue Film führt die Original-Hauptdarsteller Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren legendären Rollen als Neo und Trinity wieder zusammen.

In weiteren Rollen spielen Yahya Abdul-Mateen II (“Candyman“, „Aquaman“-Franchise), Jessica Henwick (TV-Serie „Marvel’s Iron Fist“, „Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht“), Jonathan Groff („Hamilton“, TV-Serie „Mindhunter“), Neil Patrick Harris („Gone Girl – Das perfekte Opfer“), Priyanka Chopra Jonas (TV-Serie „Quantico“), Christina Ricci (TV-Serien „Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story“, „The Lizzie Borden Chronicles“), Telma Hopkins (TV-Serie „Dead to Me“), Eréndira Ibarra (Serien „Sense8“, „Ingobernable“), Toby Onwumere (TV-Serie „Empire“), Max Riemelt (Serie „Sense8“), Brian J. Smith (Serien „Sense8“ „Treadstone“) und Jada Pinkett Smith („Angel Has Fallen“, TV-Serie „Gotham“).