Brandneue 4K-Restaurierung The Outsiders & The Outsiders: The Complete Novel erscheint am 11.11.2021

Coppolas Coming of Age Kultifilm The Outsiders erscheint am 11. November dieses Jahres in zwei Schnitt-Fassungen als brandneue 4K Restaurierung: The Outsiders & The Outsiders: The Complete Novel als 4K UHD Limited Collector’s Edition, Blu-ray, DVD & Digital.

Coppola begründete die neue Fassung damals: „The Outsiders: The Complete Novel entstand, nachdem ich im Laufe der Jahre immer wieder Schüler getroffen habe, die mich fragten, warum bestimmte Szenen aus S.E. Hintons wunderbarem Buch in der Kinofassung fehlen. Diese Fragen erinnerten mich an meine Inspiration für den Film. Ich habe damals auf diese jungen Fans gehört, und ich höre auch heute noch auf junge Leute und glaube an ihre Meinung, also ist diese vollständige Verfilmung des Romans für sie.“

Kurzinhalt

Tulsa, Oklahoma in den 1960er-Jahren: Ponyboy (C. Thomas Howell) und sein Freund Johnny (Ralph Macchio), beide Mitglieder der Teenager-Gang „Greasers“, flirten mit der hübschen Cherry Valance (Diane Lane). Dies bleibt allerdings von deren Freund Bob (Leif Garrett), der selbst Teil einer Gang, den „Socs“ ist, nicht unentdeckt. Schnell kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den aus ärmlichen Verhältnissen kommenden Greasers und den reichen Kids der West Side, den Socs, bei denen Bob wird versehentlich erstochen wird. Die Jungs sehen sich gezwungen, sich zu verstecken, um nicht verhaftet zu werden. Schon bald müssen Ponyboy und Johnny, zusammen mit Dallas (Matt Dillon) und ihren anderen Greaser-Kumpels mit den Konsequenzen ihres gewalttätigen Lebens fertig werden…