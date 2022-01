Brandheiß: Der Steam Lunar New Year Sale startet demnächst

Valve bereitet sich schon auf den Lunar New Year Sale vor. Wir haben die Infos, wann dieser starten soll – lest hier mehr!

Über den Steam Lunar New Year Sale

Wenn es eine Sache gibt, auf die sich Spieler:innen verlassen können, dann ist es, dass ein weiteres Steam-Event normalerweise gleich um die Ecke ist. Solche Sales sind natürlich der Wahnsinn, wenn es darum geht, die neuesten Veröffentlichungen mit einem schönen Rabatt oder einen nostalgischen Klassiker mit bis zu 90 % Rabatt zu erhalten. Der eigene Backlog schreit da verlässlich jedes Mal auf, denn es ist in der Regel für alle etwas dabei, wenn Valve Tausende von Spielen auf Steam rabattiert.

Laut durchgesickerten Daten, die auf SteamDB veröffentlicht wurden, wird der nächste Steam-Abverkauf der Steam Lunar New Year Sale sein und vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2022 laufen. Der Verkauf beginnt nur 22 Tage nach dem Ende des vorherigen Steam-Winterverkaufs, der möglicherweise Anfang dieses Monats dazu beigetragen hat, dass Steam kürzlich seinen gleichzeitigen Spielerrekord gebrochen hat. Da der Verkauf sehr nahe am vorherigen läuft, ist es wahrscheinlich, dass der Großteil der Rabatte dem ähneln wird, was während des Winterschlussverkaufs schon im Angebot gewesen ist. Warten wir’s ab!