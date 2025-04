Boutique Hotel Belmonte Tirol: Spektakuläre Landschaften und prachtvolle Natur

Osttirol steht für echten, unverfälschten Natururlaub. 266 Dreitausender ragen majestätisch in den Himmel, historische Bergdörfer laden zu spannenden kulturellen und gastronomischen Begegnungen ein. Wandern, Bergsteigen, Klettern und Mountainbiken gehören hier einfach zu einem perfekten Sommertag. Inmitten dieser traumhaften Aktivregion – im charmanten Städtchen Sillian – begeistert das Belmonte Tirol – Boutique Hotel alle, die das Natur-Erleben mit exklusiver Entspannung und kulinarischem Hochgenuss verbinden möchten.

Das Belmonte Tirol hat sich mit seiner ausgezeichneten Küche und dem stilvollen Mountain SPA einen hervorragenden Ruf gemacht. Modernes Design aus hochwertigen, natürlichen Materalien schafft ein zeitgemäßes Ambiente inmitten einer der imposantesten Bergregionen der Alpen.

Schon vor Sonnenaufgang brechen hier Bergsteiger auf – schließlich warten viele namhafte Osttiroler Berggipfel und die nahen Südtiroler Dolomiten darauf, erobert zu werden. Selbst das weltberühmte Bergmassiv der Drei Zinnen ist nur einen Katzensprung entfernt – ein Must-see für alle Naturliebhaber und Fotofans. Doch auch für Genießer:innen ist das Belmonte Tirol die ideale Adresse. Erst das reichhaltige Frühstücksbuffet genießen, dann zur einer entspannten Wanderung oder Biketour aufbrechen – ein schöner Urlaubstag.

Unzählige idyllische Seitentäler bieten in allen Höhenlagen Touren für Wander:innen und Biker:innen. Auf dem Karnischen Höhenweg von Sillian nach Kärnten tauchen Naturliebhaber:innen in die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt ein. Radfahrer genießen den beliebten Drauradweg von Sillian bis an die slowenisch-kroatische Grenze. Auch das E-Bike-Netz rund um das Belmonte Tirol überzeugt mit Vielfalt und Komfort. Lust auf noch mehr Abenteuer? Paragleiten, Rafting und Canyoning – kein Outdoor-Sport, der in Osttirol nicht seinen Platz hätte.

Wer zurück kommt ins Hotel, der nimmt gerne auf der Sonnenterrasse einen erfrischenden Drink. Das Beste nach dem Bergerlebnis ist wohl, dass im Belmonte Tirol – Boutique Hotel Wellness großgeschrieben wird. Das luxuriöse Spa bietet Erholung für alle Sinne: Thaimassagen, Heilmassagen und wohltuende Gesichtsbehandlungen ergänzen das umfangreiche Treatment-Angebot. In den Saunas schwitzen, in der Relaxzone in der bequemen Liege versinken, Erlebnisduschen und die neuartige Sunshower genießen, das tut gut.

Die Feinschmecker:innen staunen, was der Küchenchef des Belmonte Tirol auf die Teller zaubert. Er ist ein Meister seines Fachs und kreiert einzigartige Gerichte, die regionale Traditionen mit internationalen Einflüssen verbinden. Das Küchenteam verwendet ausschließlich frische Zutaten, bevorzugt aus heimischer Produktion, um höchste Qualität zu garantieren.

Das angeschlossene Haubenrestaurant „La Rosa“ wurde von Falstaff mit zwei Gabeln ausgezeichnet – ein echtes Highlight für Gourmets. Besonders erfreulich: Trotz des kulinarischen Niveaus bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet, was das Genusserlebnis umso schöner macht. Die sorgfältig zusammengestellte Weinkarte rundet das kulinarische Erlebnis perfekt ab – „La Rosa“ bleibt garantiert in bester Erinnerung.

Das Belmonte Tirol ist ein Ort zum Durchatmen, Genießen und Durchatmen – fernab vom Massentourismus. Das charmante Hotel begeistert Natururlauber:innen mit Authentizität, Komfort und herzlicher Gastfreundschaft. Besondere Aktionen und Pauschalangebote finden Interessierte auf www.belmonte.tirol.