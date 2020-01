Bofuri: I don’t want to get hurt, so I’ll max out my Defense Simulcast ab heute auf Wakanim.tv

Wakanim.tv sichert sich nach Darwin’s Game und Magia Record die Bofuri: I don’t want to get hurt, so I’ll max out my Defense Simulcast-Lizenz. Jeweils am Mittwoch um 15:00 Uhr erwartet euch eine neue Folge mit japanischen Originalton und deutschen Untertiteln auf Wakanim.tv.

Worum geht’s?

Eine gewaltige Zahl an Frischlingen erscheint im beliebten VRMMO „New World Online“! Sie neutralisiert alle möglichen Angriffe und stampft mittels eines Todesgift-Skills sowohl Monster als auch Spieler in Grund und Boden! Aufgrund ihrer kuriosen Kampfweise wurde dieser Spielerin der Name „Wanderfestung“ und „Last Boss“ verliehen, aber in Wirklichkeit war sie bloß eine wunderschöne Anfängerin! Maple wurde von ihrer Freundin Sally ein Game ans Herz gelegt und förmlich dazu gezwungen, es zu spielen. Da sie sich mit dem Game überhaupt nicht auskannte, investierte sie all ihre Statuspunkte in den VIT-Wert (Abwehrkraft) und besiegte anfangs nur poplige Monster, die sie an der Nase herumführten. Obwohl sie von den Monstern immer wieder erwischt wurde, erlitt sie keinen Schaden. Außerdem bekam sie dadurch glücklicherweise einen Todesstoß-Konterskill! Mit eigenwilligen Kameraden an ihrer Seite entwickelt sich Maple Stück für Stück weiter. Vorhang auf für ein Abenteuer, bei dem unsere Protagonistin nicht zu Schaden kommt!