Bluey’s Happy Snaps: Gameloft bringt die Welt der Heeler-Familie auf eure Bildschirme

Bereitet euch auf ein herzerwärmendes Abenteuer vor: Gameloft hat in Zusammenarbeit mit Ludo Studio und BBC Studios das neue Videospiel Bluey’s Happy Snaps angekündigt. Ab Herbst 2026 könnt ihr gemeinsam mit Bluey und Bingo auf Entdeckungstour gehen. Das Spiel erscheint für PC und Konsolen und setzt dabei auf ein besonderes Konzept, das den Spielspaß vom Bildschirm direkt in euer echtes Leben verlängert.

Fotografieren, Sammeln und Entdecken

In Bluey’s Happy Snaps schnappt ihr euch Dads alte Kamera und erkundet bekannte Schauplätze aus der Serie. Ihr dürft euch auf Orte wie das Haus der Heelers oder das South Bank in Brisbane freuen, die hier ihr Debüt in der digitalen Spielewelt feiern. Während eurer Reise könnt ihr hunderte Sticker sammeln, euer eigenes digitales Sammelalbum gestalten und die heimische Tierwelt Australiens vor die Linse bekommen. Das Spiel wurde von einem Team aus Eltern entwickelt, die genau wissen, worauf es ankommt: Ihr könnt euch auf ein sicheres Premium-Erlebnis ohne In-Game-Käufe oder Online-Zwang verlassen.

Gemeinsamer Spielspaß für die ganze Familie

Besonders spannend für alle kleinen und großen Spieler:innen ist der lokale Koop-Modus. Ihr könnt das Abenteuer zu zweit als Bluey und Bingo bestreiten, wobei ein:e Spieler:in die Kamera führt, während die andere Person lustige Posen einnimmt. Durch spezielle „Spielen für das echte Leben“-Aktivitäten bietet euch das Spiel zudem Anleitungen für kreative Aufgaben abseits der Konsole. So dürft ihr die Welt auch dann noch spielerisch erkunden, wenn die Bildschirme bereits ausgeschaltet sind.