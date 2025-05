BLUETTI stellt auf der The smarter E Europe 2025 die Energielösungen der nächsten Generation vor

Auf der The smarter E Europe 2025 veranstaltet BLUETTI sein erstes Brand Refinement Event und läutet damit eine neue Ära der fortschrittlichen Energiespeicherlösungen ein. Auf der Veranstaltung wurde die dritte Produktgeneration vorgestellt, darunter die Elite-, die Apex- und die EnergyPro-Serie, sowie das weltweite Debüt der Flaggschiffsysteme Apex 300 und EP2000. Unter dem Motto „Breaking the Excellence“ untermauerte BLUETTI seine Führungsrolle im Bereich der Energiespeicherung für Verbraucher und setzte gleichzeitig neue Maßstäbe für Leistung, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit.

Neudefinition der Energiespeicherung mit der Product Era 3.0

Die Entwicklung von BLUETTIs EB- und AC-Produktlinien gipfelt in der Product Era 3.0, die entwickelt wurde, um die vielfältigen Anforderungen der Verbraucher im Wohn-, Gewerbe- und Außenbereich zu erfüllen:

Elite-Serie: Kompakt und tragbar, ideal für Outdoor-Abenteuer und als Einstiegslösung für den Einsatz zu Hause (bis zu 3 kW Leistung)

Apex-Serie: Skalierbare Lösungen mit hoher Kapazität (3kW+) für netzunabhängiges Wohnen, industrielle Einsätze und Notfallmaßnahmen

EnergyPro-Serie: Professionelle Systeme für große Haushalte und kleine und mittelgroße Unternehmen, die eine langfristige Energiesicherheit gewährleisten

Flaggschiff-Innovationen: Apex 300 und EP2000-System

Mit dem intelligenten Ökosystem von BLUETTI definiert der Apex 300 die Vielseitigkeit neu und bietet maßgeschneiderte Energielösungen:

Whole-Home-Backup: Bis zu drei Geräte können mit der Hub A1 Parallel Box und 18 B300K Erweiterungsbatterien für eine wochenlange Notstromversorgung verbunden werden. In Kombination mit dem Reliance Sub Panel und der AT1 Smart Distribution Box ermöglicht dies eine automatisierte Notstromversorgung für das gesamte Haus und eine kostensparende Spitzenlastreduzierung.

Strom für den Außenbereich und Wohnmobile: In Verbindung mit faltbaren Solarmodulen und dem Hub D1 DC Hub (700 W Leistung) unterstützt es die nahtlose Energiegewinnung für den mobilen Lebensstil.

Netzunabhängige Selbstversorgung: Bis zu 6.400 W Solarstrom mit dem SolarX 4K-Laderegler und eine schnelle Amortisationsdauer von 2 Jahren machen unabhängig vom Stromnetz.

Das EP2000-Hochspannungs-Energiespeichersystem bietet erstklassige Effizienz und Skalierbarkeit für kleine bis mittelgroße Haushalte. Mit einem branchenführenden Umwandlungswirkungsgrad von 98 % spart es 10 % mehr Energie bzw. etwa 700 kWh pro Jahr als Niederspannungs-ESS. Dies führt zu niedrigeren Energiekosten für Haushalte, die von hohen Strompreisen betroffen sind.

Das System wurde für die Unterstützung des gesamten Hauses entwickelt und kann bis zu einer maximalen Leistung von 60 kW und einer Kapazität von 150 kWh skaliert werden, um eine personalisierte Energielösung zu bieten. In Kombination mit einer Aufdach-Photovoltaikanlage speichert das EP2000 ESS über 30 kW Solarenergie bzw. bis zu 90 kW in einer parallelen Anordnung und schafft so ein nachhaltiges, unabhängiges Mikronetz für einen umweltfreundlicheren Lebensstil.

BLUETTIs Future Tech System: Energie für eine nachhaltige Welt

Kenneth Amaradio, BLUETTI Senior Expert, stellte das bahnbrechende Future Tech System des Unternehmens vor:

BLUEPEAK: Innovationszentrale für hervorragende Hardware.

BLUELINK: Intelligentes Netzwerk für nahtlose Gerätekonnektivität.

BLUEGRID: Skalierbare Infrastruktur für Haushalte und Unternehmen.

BLUELIFE: Lifestyle-Ökosystem, das saubere Energie in das tägliche Leben integriert.

Eine Vision für den globalen Zugang zu Energie

BLUETTIs ausgefeilte Markenpersönlichkeit und fortschrittliche Lösungen unterstreichen die Mission des Unternehmens, nachhaltige Energie zu demokratisieren. Mit mehr als 3,5 Millionen Kunden in über 110 Ländern setzt das Unternehmen seine Innovationen fort und bringt durch Initiativen wie das Lighting An African Family (LAAF)-Programm Strom in netzferne Gemeinden.

„Durch die Verschmelzung von Spitzentechnologie und verbraucherorientiertem Design setzt BLUETTI nicht nur Branchenstandards, sondern definiert die Möglichkeiten für eine saubere und widerstandsfähige Zukunft neu“, so BLUETTI.