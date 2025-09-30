Blood: Refreshed Supply erscheint am 4. Dezember erstmals für Konsolen

Nightdive Studios kehrt zu einem seiner älteren Remaster zurück, um es erneut für moderne Hardware zu remastern. Willkommen, Blood: Refreshed Supply!

Mehr zu Blood: Refreshed Supply

Blood ist ein Ego-Shooter, der 1997 veröffentlicht wurde und das erste Spiel von Monolith Productions entwickelt wurde (das dann F.E.A.R., Condemned und Mittelerde: Schatten des Krieges entwickeln sollte, bevor es Anfang dieses Jahres von Warner Bros. geschlossen wurde). In der Horror-FPS kontrollieren wir Caleb, einen untoten Revolverhelden, der sich aus seinem Grab erhebt, um den dunklen Gott Tchernobog zu besiegen, mit normalen und okkulten Waffen, um eine Armee von Kultisten, Wasserspeiern, Höllenhunden, Zombies und anderen unheiligen Monstern zu besiegen. Nightdive veröffentlichte 2019 eine remasterte Version des Spiels unter dem Namen Blood: Fresh Supply. Dieses Remaster, das nur für den PC verfügbar war, ermöglichte es dem Spiel, auf modernen Computern zu laufen und fügte Unterstützung für Monitore bis zu 4K sowie neue Funktionen wie Anti-Aliasing und Umgebungsverschluss hinzu. Jetzt hat das Studio die Dinge noch weiter vorangetrieben und remastert das Spiel erneut mit Blood: Refreshed Supply, das am 4. Dezember erscheinen soll.