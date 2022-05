Blood Bowl 3: Betaphase mit Blood Bowl Debüt-Fraktionen

NACON und Cyanide Studio kündigen anlässlich des Warhammer Skulls Festivals eine neue Betaphase für Blood Bowl 3 an, die vom 1. bis 12. Juni 2022 auf PC (Steam) stattfinden wird. Nach den Betaphasen im Juni 2021 und Januar 2022 wird diese neue Phase viele neue Features mit sich bringen.

In dieser Betaphase wird es sechs spielbare Fraktionen geben: die Schwarzorks, den Kaiserlichen Adel, die Elfenunion, die Zwerge und zwei neue Fraktionen, die zum ersten Mal in einem Blood Bowl-Videospiel auftauchen werden. Die neue Beta-Phase markiert auch die Ankunft neuer Spielfelder, jedes mit speziellen Regeln, die die Matches bereichern werden. Mehr über die neuen Fraktionen und Spielfelder wird am 1. Juni beim Warhammer Skulls Showcase gezeigt.