Bloober Team zeigt neues Gameplay zu The Medium (PC, Xbox Serie)

Bloober Team, das Studio hinter Horrorspielen wie Blair Witch , Observer: System Redux und Layers of Fear hat einen Gameplay-Trailer von The Medium veröffentlicht. Es gibt verschiedene Perspektiven, verschiedene Umgebungen und verschiedene Kräfte im Spiel. Das Game wird übrigens am 28. Januar 2021 für Xbox Serie und PC veröffentlicht. Im Video seht ihr Marianne, die sowohl die echte als auch die Welt der Geister erforscht. Es kann genauso gut vorkommen, dass ihr in beiden Welten gleichzeitig spielen müsst, ein einzigartiges Split-Screen-Design wird dafür sorgen, dass ihr zwischen den Welten hin- und hergerissen werdet. Hier der Trailer für euch:

Das Studio hinter The Medium hat einen ausgedehnten Blick auf das neue Game vorgestellt. Seht den Trailer und lest hier mehr zum Spiel!

Marianne ist mit psychischen Kräften gesegnet, die euch bei eurer Reise durch The Medium helfen werden. Ein Schild, ein Angriff und mehr stehen euch zur Verfügung, und so bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf „The Maw“ (von Troy Baker gesprochen). Beide Figuren können zwischen den Welten hin- und herreisen, und so spielt ihr das Spiel von Jäger und Gejagte. Spannend: In der „echten“ Welt ist euer Feind unsichtbar, aber auch blind – das heißt, er kann sich dort nur auf sein Gehör verlassen. The Medium wird ab 28. Januar 2021 auf Steam, Epic Store und im Microsoft Store für PC und Xbox Serie um 49,99 Euro erhältlich sein. Was haltet ihr davon?