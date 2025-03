BlizzCon kehrt erst 2026 zurück: Am 12. und 13. September ist es dann so weit

Jetzt wurde es ganz offiziell gemacht: Auch in diesem Jahr wird es keine BlizzCon geben, aber sie wird 2026 zurückkehren.

Zur BlizzCon 2026

Blizzard gab die Ankündigung in einem Beitrag auf der offiziellen BlizzCon-Website bekannt und sagte, dass die Show am Wochenende vom 12. bis 13. September 2026 ins Anaheim Convention Center zurückkehren wird. Die Nachricht bestätigt daher, dass es dieses Jahr keine BlizzCon geben wird, wie es auch im letzten Jahr der Fall war. „Wir haben seit unserer ersten Veranstaltung im Jahr 2005 einen langen Weg zurückgelegt“, heißt es in der Erklärung von Blizzard. „In den letzten fast 20 Jahren seit ihrer Gründung hat uns die BlizzCon dazu inspiriert, innovativ zu sein, die Grenzen der Kreativität zu verschieben und einmalige Momente zu bieten. Es ist wichtig, dass wir eine Veranstaltung veranstalten, die unserer Gemeinschaft würdig ist. „Für 2026 wollen wir zusammen mit BlizzCon-Klassikern wie Eröffnungszeremonie, ausführlichen Panels, der Darkmoon Faire, einem freundlichen Wettbewerb, praktischem Gameplay und mehr dieser ikonischen Feier sinnvoll auf die Hand und ein unvergessliches Erlebnis für alle zu schaffen, die daran teilnehmen.

„Wir bauen diese Veranstaltung genauso auf, wie wir unsere Spiele bauen – mit einem tiefen Engagement für unsere Spieler, mit Respekt für Ihre Verbindungen zu unseren Universen und als Feier der Stärke der Bindungen, die durch gemeinsame Abenteuer entstehen.“ Die Nachricht ist nun das sechste Mal, dass eine physische BlizzCon-Veranstaltung abgesagt wurde, mit früheren Absagen in den Jahren 2006, 2012, 2020, 2021, 2022 und 2024. Die letzte persönliche BlizzCon fand 2023 in Anaheim statt. Im Mai 2020 hat Blizzard die Pläne für die Veranstaltung dieses Jahres aufgrund der anhaltenden Herausforderungen, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurden, offiziell abgesagt. Im Februar 2021 veranstaltete es eine rein digitale Veranstaltung namens BlizzConline, bevor später Pläne für eine physische Veranstaltung später in diesem Jahr abgesagt wurden. Letztes Jahr kündigte Blizzard an, dass die BlizzCon 2024 nicht stattfinden würde, und sagte, dass sie „die BlizzCon in den kommenden Jahren zurückbringen“ würde.