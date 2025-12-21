Blizzard will 2026 so richtig loslegen

Die Enthüllung von Diablo 4: Lord of Hatred letzte Woche bei den Game Awards war angeblich erst der Anfang einer Blizzard-Offensive!

Blizzard und 2026

Dies sagte Präsidentin von Blizzard Entertainment, Johanna Faries, kürzlich in einem Interview. Im Gespräch mit Variety sagte Faries, dass die neue Erweiterungsenthüllung für Diablo 4 im Unternehmen „als Kickstart für dieses riesige 2026 für Blizzard in alles in den Griff Vorschlage“ in den zieht, einschließlich der anderen wichtigsten Flaggschiff-Franchises in Overwatch und World of Warcraft zum 35-jährigen Jubiläum des Verlags. „Wenn Sie ein Blizzard-Fan sind oder neugierig auf eines unserer großen Franchises sind, die Teams haben Großes vor“, sagte Faries. „Und ich denke, wir sind einfach sehr stolz auf das, was auf die BlizzCon kommen wird, nicht nur auf der BlizzCon, sondern auch auf die BlizzCon hier. Also alle Hände an Deck, aber es ist eine sehr aufregende Zeit.“ Die erwartete Rückkehr der BlizzCon kommt im September und wird die erste Iteration des persönlichen Fan-Events seit 2023 sein, das darauf abzielt, aktuelle Veröffentlichungen wie Lord of Hatred, World of Warcraft: Midnight und dem 10. Jahrestag von Overwatch zu würdigen und gleichzeitig wahrscheinlich auch anzukündigen, was als nächstes kommt.

„Wir denken wirklich darüber nach, was unseren Fans gefällt. Was wollen sie sehen? Was ist die Erwartung der einzelnen Communities? Welche Überraschungen können wir mitbringen? Wie erweitern wir den Umfang dessen, was BlizzCon sein kann? Und ich denke, das ist Teil der Vision, über die wir viel sprechen, dass wir weiterhin danach streben, das beste Spiele- und Unterhaltungsunternehmen der Welt zu sein. Und die BlizzCon im ’26 versetzt uns hoffentlich in die Lage, diesen Ehrgeiz wirklich auf eine größere Weise widerzuspiegeln. Ich habe also volles Vertrauen, dass die Teams sehr, sehr groß kommen werden, sowohl mit dem Herzen als auch mit der Seele dessen, wonach sich meiner Meinung nach unsere Kernfans bei einer BlizzCon sehnen, aber auch einige sehr neue Dinge auf den Tisch bringen werden.“ Für WoW wird die Midnight-Erweiterung im März veröffentlicht, gefolgt von Diablos DLC im April. Overwatch 2 wird unterdessen wahrscheinlich ein weiteres groß angelegtes Update bekommen, ähnlich wie Anfang des Jahres, als das Spiel Talente und den neuen Stadionmodus einführte. Aber da es auch der 10. Geburtstag des ersten Spiels ist, sind einige Überraschungen zu erwarten.