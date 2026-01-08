Blizzard arbeitet an einem StarCraft-Spiel

Blizzard wird wahrscheinlich später in diesem Jahr auf der BlizzCon einen brandneuen StarCraft-Ego-Shooter enthüllen.

Blizzard und StarCraft

Das geht aus einem neuen Bericht von Windows Central hervor, der behauptet, dass StarCraft wahrscheinlich der Aufhänger im September sein wird sowie neue Erweiterungen für Diablo IV und World of Warcraft als Headliner auftauchen. Die Existenz eines in der Entwicklung befindlichen StarCraft-Shooters wurde erstmals letztes Jahr in Bloomberg-Journalisten Jason Schreiers Buch Play Nice: The Rise, Fall und Future of Blizzard Entertainment berichtet.

Dem Buch zufolge wird das Projekt von Ex-Far Cry-Chef Dan Hay geleitet, der Ubisoft 2021 nach einem Jahrzehnt in seinem Studio in Montreal verließ, wo er für die Überwachung der Far Cry-Serie während ihrer erfolgreichsten Zeit zugeschrieben wurde. Später im letzten Jahr begann Blizzard, Jobrollen für ein „bevorstehendes Open-World-Shooter-Spiel“ zu bewerben, das mit dem StarCraft-Projekt in Verbindung stehen könnte.