Bleib Berg: Abschalten, auftanken, aufblühen – ein Sommer-Reset in den Bergen

Manchmal ist weniger einfach mehr – vor allem, wenn es um Erholung geht. Kein voller Terminkalender, keine überfüllten Strände, kein Stress. Stattdessen: klare Bergluft, eine beruhigende Stille und ein Naturbadeteich, der Körper und Gedanken auf wohltuende Weise abkühlt. Wer in diesem Sommer eine echte Auszeit sucht, findet sie im BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat im Bleiberger Hochtal in Kärnten.

Was die Auszeit im BLEIB BERG bedeutet? Zum Beispiel: morgens ein Sprung in den Naturbadeteich, und wer anschließend noch mag, zieht ein paar Bahnen im In- oder Outdoor-Thermalpool. Danach ein Spaziergang durch die Berge oder einfach mit einem Buch auf der Terrasse entspannen, Sonne tanken und einfach mal nichts tun. Klingt herrlich? Ist es auch. Yoga-Einheiten, Nordic-Walking, Aquagymnastik oder „Aktives Erwachen“ sorgen für den aktiven Ausgleich. Und Sauna im Sommer? Tut richtig gut. Gerade wenn es draußen immer wärmer wird, bringt ein gezielter Saunagang den Kreislauf sanft in Schwung, unterstützt die Regeneration – und sorgt für den bekannten BLEIB BERG-Glow. Alles kann, nichts muss. Und keine Sorge: nur weil’s ruhig ist, wird es hier nicht langweilig. Im Gegenteil – du entdeckst, wie gut sich „nichts tun“ anfühlt.