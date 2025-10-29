Blaupunkt Smart Ring Light Version 2: Ohne Abo und unter 100,- Euro

Blaupunkt präsentiert den Smart Ring Light Version 2 mit nur 6,9 Millimetern Breite: Dezente Gesundheitsüberwachung – ohne Abo oder Cloud.

Über den Smart Ring Light Version 2

Mit dem Smart Ring Light Version 2 erweitert Blaupunkt sein Portfolio um einen smarten Gesundheitsbegleiter im kompakten Format. Das intelligente Schmuckstück verbindet sein minimalistisches Design mit moderner Sensortechnologie. Dabei bietet es eine Vielzahl an Messfunktionen für Schlaf, Bewegung und diverse Vitalparameter. Ein großer Pluspunkt: Trägerinnen und Träger können den Ring ohne Cloud oder kostenpflichtige Abonnements nutzen. Nicht einmal eine Anmeldung oder Registrierung ist erforderlich. Der Blaupunkt Smart Ring Light Version 2 ist mit einer Breite von nur 6,9 Millimetern besonders kompakt und bietet so einen hohen Tragekomfort – am Tag und in der Nacht. Der Ringkörper besteht aus Edelstahl, die Innenseite ist aus Kunststoffharz gefertigt. Je nach Größe bringt der vernetzte Ring zwischen 3,5 und 4,2 Gramm auf die Waage. Erhältlich ist er in den Farben Schwarz, Silber und Gold sowie in den Größen 7 bis 13. Wer bezüglich seiner Ringgröße unsicher ist, kann mit dem Ring-Sizer-Testset die passende ermitteln. Das Ring-Sizer-Set ist bei Kauf eines Rings kostenlos, da mit dem Testkit ein 10 Euro Gutschein-Code für den Kauf des Rings mitgeliefert wird.

Im Inneren des Rings befinden sich verschiedene Sensoren, die kontinuierlich Bewegungs- und Gesundheitswerte erfassen. Dazu zählen Herzfrequenz (Puls), Herzfrequenzvariabilität (HRV), Stresslevel, Erholung, Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und Schlafqualität. Die Schlafanalyse unterscheidet dabei zwischen Leicht-, Tief- und REM-Phasen. Darüber hinaus erkennt der Ring über 170 verschiedene Sportarten und zeichnet Pulsdaten in Echtzeit auf. Zudem gibt es automatische Überwachungsintervalle für Puls, HRV (Herzfrequenzvariabilität) und SpO2 (Blutsauerstoff). Nutzerinnen können mit dem Ring den Menstruationszyklus tracken und Perioden-Vorhersagen nutzen, die beispielsweise die fruchtbaren Tage prognostizieren. Die gemessenen Werte landen ganz energiesparend via Bluetooth 5.1 in der Blaupunkt Ring-App auf dem Smartphone. Diese analysiert die Daten und bereitet sie übersichtlich auf. Die Anwendung ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich. Das schmucke Wearable lässt sich außerdem mit Apple Health verknüpfen. Zusätzlich kann der Ring als Fernsteuerung für die Smartphone-Kamera genutzt werden und löst per Geste aus.

Technisches und Verfügbarkeit

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku des Smart Ring Light Version 2 kommt je nach gewählter Ringgröße mit einer Kapazität zwischen 14,5 und 20,5 mAh daher und ermöglicht eine Laufzeit von fünf bis sieben Tagen, bevor er über die mitgelieferte USB-C-Ladestation innerhalb von 45 bis 60 Minuten wieder vollständig aufgeladen ist. Dank der IP68-Zertifizierung ist der Ring gegen Wasser und Staub geschützt und so beispielsweise auch bei regnerischen Outdoor-Abenteuern oder auch in der Dusche problemlos dabei. Der Blaupunkt Smart Ring Light Version 2 ist ab sofort über blaupunkt-ring.de erhältlich. Die UVP beträgt 99,- Euro, was im Direktvergleich sehr leistbar ist. Zum Lieferumfang gehören der Ring selbst, eine Ladestation mit Kabel, ein Silikon-Ringschoner sowie eine deutschsprachige Bedienungsanleitung. Was haltet ihr davon, wäre so ein Gerät etwas für euch?