Black Widow Kinostart am 30.4.2020 (+ neuer Trailer)

Marvel-Fans aufgepasst – wie schon in meiner Superheldenfilme-Übersicht angekündigt, startet Marvel’s Black Widow am 30.4.2020 in den heimischen Kinos. Für alle, die das Comeback von Romanov nicht mehr erwarten können, veröffentlichten Disney und Marvel nun einen neuen Trailer, den ich euch gerne hier und jetzt vorstellen würde.