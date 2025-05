Black Panther-Videospiel abgesagt: EA schließt Cliffhanger Games-Studio

Electronic Arts hat sein Black Panther-Spiel abgesagt und den Entwickler Cliffhanger Games kurzerhand geschlossen. Was heißt das für Marvel?

Doch kein Black Panther

IGN, das die Nachricht zuerst berichtete, zitiert eine interne E-Mail, in der Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, die Mitarbeiter über die vorgenommenen Änderungen informierte, um „unseren Fokus zu schärfen und unsere kreative Energie hinter die wichtigsten Wachstumschancen zu stellen“. „Diese Entscheidungen sind schwierig“, schrieb Miele laut IGN. „Sie betreffen Menschen, mit denen wir gearbeitet, von denen wir gelernt haben und mit denen wir echte Momente geteilt haben. Wir tun alles, was wir können, um sie zu unterstützen – einschließlich der Suche nach Möglichkeiten innerhalb von EA, wo wir erfolgreich dabei waren, Menschen in neuen Rollen zu helfen.“

In der E-Mail wird weiter beschrieben, dass EA nun die Ressourcen auf die historisch erfolgreichen Battlefield-, Die Sims-, Skate– und Apex Legends-Serien verlagern wird. Miele sagte auch, dass ein Spiel, das auf Iron Man basiert, noch in Arbeit ist, ebenso wie der dritte Eintrag in Respawns Star Wars Jedi-Serie und BioWares nächster Titel der Mass Effect-Reihe. EA hat zuvor im April 2025 rund 300 Mitarbeiter sowohl in den Fan Care-Teams von Respawn Entertainment als auch in den Fan Care-Teams von Electronic Art entlassen. Variety berichtete damals, dass EA das nächste Titanfall-Spiel und ein weiteres namenloses Spiel in der „Inkubation im Frühstadium“-Phase abgesagt hatte.