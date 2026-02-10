Black Myth: Zhong Kui bekommt 6-Minuten-Trailer zum Neujahr

Game Science hat einen sechsminütigen Trailer für Black Myth: Wukong-Nachfolger Black Myth: Zhong Kui veröffentlicht.

Vorgeschmack auf Black Myth: Zhong Kui

Der Fall ist klar, denn das Studio will damit das chinesische Neujahr am 17. Februar feiern. Das Video wurde als Year of the Horse-Special erstellt – der Inhalt ist „nicht kanonisch und nur zu Unterhaltungszwecken“. Black Myth: Zhong Kui wird für „Mainstream-Konsolenplattformen“ und PC verfügbar sein, wenn es startet. Ein Veröffentlichungsdatum muss erst noch bekannt gegeben werden.