Black Friday? Wohl eher Nook Friday in Animal Crossing New Horizons

Das Animal Crossing: New Horizons 2.0-Update hat ein neues kleines Ereignis namens Nook Friday hinzugefügt, das zum Black Friday erscheint.

Über den Nook Friday

Personen, die Zeitreisen ausprobiert haben, erzählen, dass eine Veranstaltung am 26. November 2021 beginnt. Leute, die zu Nepp und Schlepp gehen, werden herausfinden, dass sie einen zeitlich begrenzten Verkauf anbieten. Der Sale von Animal Crossing: New Horizons Nook Friday fällt mit dem Black Friday zusammen, der am 26. November 2021 in den Vereinigten Staaten beginnt. Viele Screenshots und Videos erschienen bereits dazu online. Zwischen dem 26. und 30. November 2021 erhalten alle Artikel im Geschäft 30 % Rabatt.

In den gezeigten Bildern bieten die Nooks die standardmäßigen drei Möbelstücke hinten und zwei vorne auf dem Tisch an. Es scheint auch, dass es einen vierten großen Gegenstand auf der ersten Ebene links vom Eingang geben wird. Das ist ein kleiner netter Einfall, und vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr solcher Kleinigkeiten? Schließlich ist 2.0 nur das „letzte große Gratis-Update“, was ja nicht gegen kleinere kostenlose Updates und Fixes spricht (vom kostenpflichtigen Happy Home Paradise mal abgesehen). Hier ist das Video des Verkaufs, das von Dalia auf Twitter geteilt wurde: