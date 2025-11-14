Black Friday Week: PS5 wird bis zu 150,- Euro günstiger

PlayStation 5-Konsolen werden für den Black Friday in ganz Europa eine Preissenkung von mindestens 100,- Euro bekommen, wie behauptet wurde.

Sparen bei der PS5

Laut Dealabs-Autor billbil-kun – der eine umfangreiche Erfolgsbilanz mit korrekt durchgesickerten PlayStation-Hardware- und Softwareankündigungen hat – gelten die Rabatte für alle PS5-Modelle und sollten ab dem 21. November beginnen. Wenn dies zutrifft, bedeutet dies, dass die Black Friday PS5-Angebote in Europa sein werden:

PS5 Standard Edition – € 449,- (zuvor 549,- Euro)

PS5 Digital Edition – € 349,- (zuvor 499,- Euro)

PS5 Pro – € 699,- (zuvor 799,- Euro)

Der Leaker sagt auch, dass das kürzlich angekündigte Fortnite Flowering Chaos PS5-Konsolenpaket auch in den Black Friday-Verkäufen enthalten sein wird. Dieses Paket, das sowohl in der PS5 Standard- als auch in der PS5-Digital-Version erhältlich sein wird, kostet genauso viel wie die normalen PS5-Standard- und Digital-Konsolen und wird Berichten zufolge auch den Rabatt von 100,- Euro während des Black Friday bekommen. Das Paket enthält Codes für zusätzliche Fortnite-Inhalte, darunter 1.000 V-Bucks, ein Florin-Outfit (mit einer Lego-Version) und begleitende Rucksack-Back-Bling, Spitzhacke, Wickel, Gitarre, Mikrofon und Kosmetikartikel.