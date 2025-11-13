Black Friday Sale Festival 2025 bei WELOCK: Bis zu 70,- Euro sparen!

Das Black Friday Sale Festival 2025 ist da, und WELOCK macht mit – der Hersteller bietet Rabatte in Höhe von bis zu 70,- Euro. Schnell zugreifen!

Mehr zum WELOCK-Sale

WELOCK ist ein globaler Pionier im Bereich intelligenter Schloss- und biometrischer Sicherheitssysteme, der als Erster fortschrittliche Fingerabdruckerkennung in Schließzylinder integriert hat. Nun geht es beim Black Friday Sale Festival 2025 den Preisen seiner Produkte an den Kragen. Denn anlässlich dieser Spartage gibt es nun bis zu 70,- Euro Rabatt auf eine Auswahl seiner biometrischen, Code-, RFID- oder App-entriegelbaren Schlösser. Das sind laut WELOCK die besten Preise des ganzen Jahres – das solltet ihr aufgreifen! Wir durften bereits zwei der Schlösser testen, aber auch die Wifibox 3, damit ihr die Schlösser anschließend bequem auch aus der Ferne steuern könnt, durften wir bereits ausprobieren. Dieses ist übrigens unter diesem Link erhältlich, um nur 99,- Euro.

WELOCK TOUCH41, minus 50,- Euro!

Das WELOCK TOUCH41 ist ein smartes Türschloss, das sich per Fingerabdruck, RFID-Karte oder App öffnen lässt. Es kann bis zu 100 Fingerabdrücke und 20 RFID-Karten speichern und lässt sich einfach ohne Bohren an Europrofil-Zylindertüren montieren. Das Schloss wird mit drei AAA-Batterien betrieben, die etwa 8 bis 10 Monate halten, und besitzt eine Notstromversorgung via USB.

Die Steuerung erfolgt entweder direkt am Schloss oder über eine App mit Bluetooth und optionalem WLAN. Es bietet eine robuste Verarbeitung, einfache Bedienung und flexible Zugangsverwaltung, ist jedoch ohne vollständige Smart-Home-Integration. Insgesamt ist es eine praktische Lösung für schlüssellosen Zugang mit guter Sicherheitsfunktionalität. Spart beim Kauf 63,- Euro mit diesem Link – der Code hierfür lautet VD63.

Das WELOCK ToucA51, nun günstiger

Im Sale inbegriffen ist etwa das WELOCK ToucA51-Schloss, mit dem eine Tür per Fingerabdruck (bis zu 200 User und 100 beschreibbare Fingerabdrücke), RFID-Karte (bis zu 20 Karten) oder über das Smartphone mit der Android- und iOS-kompatiblen Welock-App entriegelt werden kann. Das Ganze läuft sehr angenehm und ganz ohne Smartphone-App ab. Das Schloss verwendet 3 AAA-Batterien für etwa zehn Monate Betrieb und ist IP65-zertifiziert für die Verwendung an einer Tür im Freien. Dies lässt euch dann die Sicherheit in Ruhe genießen!

Dieses Schloss ist für eine Türstärke von 50 bis 100 mm geeignet und wird mit 3 RFID-Karten geliefert. Sollten die Batterien einmal leer werden, bekommt ihr schon wochenlang im Voraus regelmäßige Warnungen am Gerät und aufs Handy. Wenn die Batterien leer sind, keine Panik, ein USB-Anschluss und ein externer Akku ermöglichen es, es zu entsperren. Das vernetzte und biometrische Schloss WELOCK Touch41 wird zum Sonderpreis von 109,- Euro (statt 169,- Euro) mit dem Code VD60 angeboten, der bei der Bestellung eingegeben werden muss.

Sicher mit dem Smart Lock U81

Das WELOCK Smart Lock U81 ist ein elektronischer Euro-Profilzylinder, der bis zu sechs verschiedene Entsperrmethoden vereint: Fingerabdruck, PIN-Code mit Anti-Peep-Funktion, RFID-Karte, Bluetooth-App, physischen Schlüssel und Alexa-Steuerung über eine optionale WiFi-Bridge. Es speichert bis zu 200 PIN-Codes, 100 Fingerabdrücke und 199 RFID-Karten und unterstützt die Verwaltung von bis zu 10 Administratoren und 190 Standardnutzern. Das Schloss ist robust gebaut aus Edelstahl mit kratzfester Oberfläche und wetterfest nach IP65, geeignet für Temperaturen von -25 °C bis +60 °C. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu zwölf Monaten (4x AAA-Batterien) verzichtet es auf einen Motor, sodass die Tür nach Entriegelung manuell geöffnet werden muss.

Die Installation ist einfach und werkzeuglos möglich, wodurch das Schloss besonders für Haushalte, Büros oder Ferienwohnungen geeignet ist. Sicherheitsfeatures umfassen AES128-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung in der App sowie eine Notfallöffnung mit physischem Schlüssel. Das WELOCK U81 erlaubt zudem die Fernsteuerung, Zugriffsverwaltung und Überwachung per App in Kombination mit der WiFi-Bridge, womit es zu einer flexiblen und sicheren Lösung für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Komfort und Sicherheit wird. Pünktlich zum Black Friday Sale Festival 2025 ist das nun auch um bis zu 70,- Euro günstiger zu haben, und zwar mit dem Code VD70 – wäre das etwas für euch?

Zum WELOCK Smart Lock PCB41 Plus

Das WELOCK Smart Lock PCB41 Plus ist ein robustes, intelligentes Türschloss, das verschiedene Entsperrmethoden bietet, darunter Passcode, RFID-Karte, App-Steuerung via Bluetooth und einen USB-Backup-Anschluss zur Notstromversorgung bei leerer Batterie. Es ermöglicht die einfache, bohrfreie Montage für Türstärken von 50 bis 100 mm und ist wasserdicht nach IP65, wodurch es gegen Regen, Staub und tägliche Abnutzung geschützt ist. Das Schloss unterstützt die Verwaltung von bis zu 10 Administrator- und 190 Benutzerpasscodes sowie RFID-Karten und ermöglicht das Erstellen von einmaligen oder zeitlich begrenzten Zugangscodes.

Das macht es ideal für temporäre Zugänge wie bei Airbnb-Gästen oder Reinigungspersonal. Es verfügt über eine langlebige Batterie mit einer Lebensdauer von etwa 10-12 Monaten, eine Aktivitätsüberwachung mit Benachrichtigungen bei Türzugang sowie eine Funktion zur Eingabe von Zufallszahlen vor oder nach dem eigentlichen Code zum Schutz der Privatsphäre. Zudem kann das Schloss auch im Brandfall immer von innen geöffnet werden, was zusätzliche Sicherheit bietet. Beim Kauf könnt ihr euch mit dem Code VD40 nun 40,- Euro sparen!

Alle WELOCK-Schlösser werden mit 2 Jahren Garantie vermarktet und von einem europäischen Lager für eine schnelle Gratis-Lieferung versandt. Der Hersteller bietet zudem eine 30 Tage lange Geld-zurück-Garantie, zwei Jahre Garantie und Gewährleistung sowie lebenslangen Kundensupport. Klingt ansprechend? Für weitere Details zu allen Aktionen solltet ihr euch auf der Sale-Hauptseite von WELOCK umsehen!