Black Adam erscheint am 19.1.2023 auf DVD und Blu-ray

Falls ihr den Kinoauftritt von Dwayne “The Rock” Johnson als Black Adam verpasst habt, so könnt ihr euch den 19.1.2023 im Kalender markieren. An diesem Tag kommt der Antiheldenstreifen aus dem DC-Universum hierzulande auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Fast 5.000 Jahre ist es her, dass die antiken Götter Black Adam (Johnson) mit unvorstellbaren Kräften beschenkt haben. Fast ebenso lange fristete er sein Dasein in Gefangenschaft. Doch nun wurde er aus seinem irdischen Kerker befreit und ist fest entschlossen, die moderne Welt seine ganz eigene Form der Rache spüren zu lassen.

Als Antiheld Teth-Adam wütet er bei seinem Rachefeldzug in spektakulären Actionszenen über die Leinwand. Zusammen mit der Justice Society, bestehend aus Aldis Hodge als Hawkman, Noah Centineo als Atom Smasher, Quintessa Swindell als Cyclone und Pierce Brosnan als Dr. Fate, hält er das Schick- sal von Kahndaq in seinen Händen.