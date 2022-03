Bizarres Update für Die Sims 4: Nachbarschaftsgeschichten veröffentlicht

Die Nachbarn eurer Sims können jetzt dank eines Updates für Die Sims 4: Nachbarschaftsgeschichten auf verschiedene, grausame Weisen sterben.

Mehr zu Die Sims 4: Nachbarschaftsgeschichten

2021 kam die Möglichkeit (zur Ankündigung) für andere benachbarte Sims in eurem Spiel, Ereignisse außerhalb eures aktuellen Haushaltes zu erleben. Jetzt, mit dem neuesten Update, können eure Nachbar-Sims an Aktivitäten wie Dating teilnehmen, was schließlich sogar zur Geburt führen kann! Andere Sims auf der Welt außerhalb eures aktiven Haushalts könnten sogar ein Haustier adoptieren, die Karriere wechseln oder andere überraschende Entscheidungen treffen, die ihr dann mitbekommt. Zusätzlich können sie auch bei verschiedenen Arten von Unfällen sterben, was alles von spezifischen Risikofaktoren wie Alter, Merkmalen und Karriere abhängt. Danke, EA? Damit ihr weiter die Kontrolle behaltet, könnt ihr entscheiden, welche Arten von Lebensänderungen eure Nachbar-Sims haben können und welche nicht.

Besonders mutige Spieler:innen aktivieren einfach sämtliche Checkboxen für sämtliche Sim-Haushalte. Oder aber ihr geht ins Mikromanagement und konfiguriert jeden Haushalt anders, das Spiel lässt euch die Entscheidung über. Ich komme nicht über den Fakt hinweg, dass Nachbar-Sims plötzlich versterben können – mal sehen, wie wahrscheinlich das dann überhaupt sein wird. Wer also liebend gerne mit den Nachbar-Sims interagiert, kann hier das Auslangen finden, denn es gibt eine neue Interaktion. Diese ermöglicht es euch, sie zu besuchen und alles zu erfahren, was sich seit dem letzten Mal so getan hat. Klingt verdächtig nach dem wahren Leben, nicht wahr? Das Update ist nun veröffentlicht und lässt euch hoffentlich noch lange mit euren Nachbar-Sims in Die Sims 4 glücklich werden!