Birdfy Feeder Bamboo Test: Nachhaltiges Holz-Vogelhäuschen mit Solarpanel und Kamera

Birdfy verfügt über eine robuste Datenbank, die in der Lage ist, über 6000 Vogelarten weltweit zu identifizieren. Dank KI gibt es keine Vogelfremden mehr, nur liebenswerte Vogelfreunde mit Namen und Profilen. Wie es sich für eine ordentliche Kamera mit WLAN-Anbindung so gehört, könnt ihr eure Livestreams beziehungsweise euren Zugang mit bis zu 20 Freund:innen teilen. Das Wichtigste jedoch ist, dass der Birdfy Feeder Bamboo zuvorderst ein ordentliches Vogelhäuschen darstellt. So wird den gefiederten Freunden ein gemütlicher Ort zum Essen und Entspannen geboten, während sie die von euch angebotenen Körner futtern. Eine farbige Nachtsicht und eine potente 1080p-Kamera mitsamt Solarpanel reichen dabei vollkommen aus, um eurem Hobby der Vogelbeobachtung ungehindert nachzugehen. Klingt gut soweit? Legen wir los mit dem Testbericht!

Die Website zum Birdfy Feeder Bamboo listet ohne Umschweife die größten Vorteile auf. Wissenswert: Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich, nämlich einer Lite-Version ohne KI und einer „vollwertigen“ KI-Version. Was ist der Unterschied? Beide Versionen sind mit der gleichen Kamera ausgestattet, doch die KI-Version erlaubt eine sofortige Vogelarten-Identifizierung aus über 6000 gespeicherten Arten. Damit ihr auch nichts von der Vogel-Action verpasst, bekommt ihr jederzeit sofort eine Benachrichtigung über die hauseigene Birdfy-App. Jede Bewegung wird registriert und das Gerät zeichnet dann auch automatisch Videos für euch auf. Ihr dürft dabei wählen, ob ihr die Vögel live in Echtzeit beobachten möchtet oder dann, wann ihr Zeit habt, einfach die Videos betrachtet.

Aufbau und Installation

Gleich vorweg: Selbst handwerklich Unbegabte, so wie ich, können den Birdfy Feeder Bamboo problemlos zusammenbauen. Denn der Großteil des Produkts kommt bereits fertig montiert zu euch, nur Kleinigkeiten sind anzustecken und dann montiert ihr nur noch das Gestell, auf dem die Vögel dann Platz nehmen. Viel mehr braucht es nicht, dann ist der Futterspender schon so gut wie fertig! Eine Frage, die ihr euch noch stellen müsst, ist, wo genau ihr dieses Produkt montieren wollt. Denn für alle Eventualitäten ist im Lieferumfang etwas dabei – ob ihr das Häuschen nun an einer Wand, an einem Baum oder an einer Stange befestigen möchtet, ist dabei völlig egal. Die mitgelieferte Anleitung zeigt euch zudem ganz genau, wie ihr jeweils vorgehen müsst.

Habt ihr alles beisammen, könnt ihr euch schon ans Aufladen des Produkts machen. Der Birdfy Feeder Bamboo lässt sich ganz einfach via USB-C aufladen und bietet auch die Möglichkeit, das mitgelieferte Solarpanel anzuschließen. Zu guter Letzt gibt es auch noch die Birdfy-App, die ihr auf eurem Smartphone installiert. Sie ist sehr übersichtlich gehalten und hält euch während der Konfiguration an der Hand, so ist es ein Leichtes, das Gerät zu konfigurieren. Ihr werdet nur gebeten, ein Konto zu erstellen und ein 2,4 GHz-WLAN einzugeben, damit sich das Produkt schlussendlich mit euch verbinden kann. Vor der ersten Verwendung empfehle ich noch ein Firmware-Update, damit alles auf dem aktuellsten Stand ist – im Testzeitraum im Mai 2024 war das die Version 1.6.2.

Über die Birdfy-App

Bevor wir uns dem Alltag mit dem Birdfy Feeder Bamboo widmen, hier einmal eine Übersicht über die zugehörige Companion-App. Die App ist sehr intuitiv aufgebaut und führt euch zuallererst einmal auf einen Home-Bildschirm. Hier werdet ihr über eure eigenen „Momente“, also Aufnahmen, in Kenntnis gesetzt, aber ihr könnt euch genauso Bilder von der Community ansehen. Denn alle Nutzer:innen eines solchen Produkts können sich entscheiden, die besten Clips in einen Stream hochzuladen, der im Anschluss allen angezeigt wird. Man sieht also schon, dass dieses Produkt sich ganz klar an alle Vogel-Liebhaber:innen richtet. Vor allem in Kombination mit der Erkennung ist es klasse, dass euch im Video selbst gleich die Art wie etwa Rotkardinal, Carolinaspecht oder der gemeine Hausfink angezeigt wird.

Habt ihr euch beim Kauf des Geräts für die KI-Version entschieden, so habt ihr für immer die Vogel-Erkennung aktiviert. Doch wer sich für die Lite-Variante entscheidet, kann im Bereich „Entdecken“ die Vogelerkennung via Abonnement (ab 4,99 US-Dollar im Monat) einfach dazugekauft werden. Gleichzeitig wären aber auch andere KI-Fähigkeiten als Abo käuflich, da müsst ihr euch einfach durchschauen. So wie bei jeder anderen Kamera auch könnt ihr jederzeit reinspechteln, solange ihr mit dem Birdfy Feeder Bamboo eine WLAN-Verbindung habt. Auch eine Zwei-Wege-Kommunikation ist möglich – dies lässt sich etwa dazu verwenden, um Eichhörnchen zu verscheuchen oder jemanden zu kontaktieren, der sich gerade in der Nähe des Vogelhauses befindet. Die App macht ihre Sache jedenfalls richtig gut und zuverlässig!

Der Birdfy Feeder Bamboo im Alltag

Während des Testzeitraums haben wir den Birdfy Feeder Bamboo an verschiedenen Orten befestigt und aufgestellt. Solange die WLAN-Verbindung verlässlich für eine Connection sorgt, erledigt das Gerät seine Aufgaben ohne Fehl und Tadel. Ihr werdet auf Wunsch über jede Bewegung per Push-Nachricht informiert, und selbst, wenn ihr diese deaktiviert, könnt ihr jederzeit im Nachgang auf die Videos zugreifen. Zudem unterstützt das Produkt eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB Speicherplatz – das ist mehr als genug Speicher für Videos und Fotos eurer gefiederten Freunde. Vor allem könnt ihr die Karte ja jederzeit sichern oder entleeren, das ist alles sehr klug gelöst. Alle Bewegungen, ob es nun von Menschen oder Vögeln war, wurden jederzeit erkannt und die Push-Benachrichtigung landete auch stets unverzüglich auf unserem Smartphone.

Damit nicht genug: Die Verbindung in die Live-Ansicht ist jederzeit blitzschnell aufgebaut, die längste gemessene Wartezeit betrug unterwegs via LTE knapp unter fünf Sekunden. Auch die Zwei-Wege-Kommunikation funktioniert, man versteht sich recht gut und die Lautsprecher des Birdfy Feeder Bamboo können auch ordentlich laut werden. Das verwundert nicht, da das Produkt auch eine Sirene beinhaltet – eben zum Abschrecken von Eichhörnchen und anderem unerwünschten Getier. Natürlich muss man auch die Kamera behandeln: Zwar klingt 1080p im Jahre 2024 vielleicht nicht so toll wie 4K, aber indem ihr euch durch den Aufbau des Geräts ganz nah am Tier befindet, reicht das vollkommen aus. Wichtiger noch: Dank der starken Nachtsichtfunktion der Kamera, die euch sogar Farben anzeigen kann, ist die Uhrzeit bei der Beobachtung so gut wie egal. Das freut das Vogel-Fan-Herz!

Was es noch zu sagen gibt

Der Birdfy Feeder Bamboo wird vom Hersteller sowohl als spaßiges Geschenk wie auch als lehrreiches Produkt beworben. Wenn ihr vogelinteressiert seid, macht die Anschaffung der KI-Version durchaus Sinn. Denn eine lebenslange Vogel-Erkennung samt der zuverlässigen Benachrichtigungen auf euer Smartphone macht in dem Fall richtig Spaß, und euch entgeht kein gefiederter Besucher. Selbst, wenn ihr nicht in der Nähe seid, habt ihr auf jeden Fall die Benachrichtigung sowie ein 20-Sekunden-Video des Vogels. Die Bewegungserkennung lässt sich des Weiteren auch in drei Stufen konfigurieren – eine niedrige, mittlere und hohe Empfindlichkeit stellen sicher, dass ihr auch in geschäftigeren Umgebungen dann genau darüber informiert werdet, was ihr wollt. Während des Live-Zugriffs könnt ihr auch direkt in euer Album am Smartphone aufnehmen, das ist äußerst clever gelöst.

Apropos clever gelöst: Der Birdfy Feeder Bamboo ist nach IP65-Standard vor Wind und Regen geschützt und ist somit bestens für das Draußen geeignet. Damit nicht genug, es gibt auch Zubehör wie den Seed Guard, das euer Vogelfutter vor größeren Tieren schützt. Besonders cool ist natürlich die Verwendung des mitgelieferten Solarpanels, das ihr ständig mittels USB-C verbunden habt, dann ist der Akkustand des Geräts nie mehr ein Problem. Bis zu sechs Monate kommt ihr mit einer Ladung aus, habt ihr allerdings täglich mehrere Streams, geht dieser Wert dramatisch nach unten. Dann empfiehlt sich fast monatliches Aufladen, damit ihr ja nichts verpasst. Da alles ganz leicht auseinandergebaut beziehungsweise geöffnet werden kann, ist auch das Nachfüllen oder Reinigen des Vogelhäuschens keine Herausforderung. Hier hat sich das Team hinter dem Produkt einiges gedacht!

Birdfy Feeder Bamboo: Die Technik

Das zieht sich natürlich auch bei den verbauten Innereien des Birdfy Feeder Bamboo durch. Während das Gerät grundsätzlich in Blau oder Gelb erhältlich ist und eben in einer Lite- beziehungsweise KI-Version zu kaufen ist, bleibt die restliche Ausstattung gleich. Das beginnt bei der Futterkapazität von 3 Litern, geht über die Kamera mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080) und einem 155° Sichtfeld bis hin zu den verbauten Sensoren. Denn damit die Bewegungserkennung funktionieren kann, braucht es einen passiven Infrarotsensor, und für einen gelungenen Audio-Austausch in beide Richtungen sind Mikrofon und Lautsprecher vorhanden.

Für die Ausdauer sorgt ein 5000 mAh fassender Akku, der mittels USB-C aufgeladen werden kann. Wo der Strom herkommt, ist egal, das kann eine Steckdose, eine Powerbank oder auch ein Solarpanel sein. Als Verbindung zu eurer Birdfy-App wird ein 2,4 GHz-WLAN verwendet, und das Gerät kann zwischen -10° und 50° Celsius verwendet werden. Damit es keine Probleme gibt, ist das Vogelhaus nach IP65 vor Regen geschützt, das heißt, dass auch eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % absolut kein Thema ist. Die Abmessungen des Birdfy Feeder Bamboo betragen 28 x 28 x 30 cm bei einem Eigengewicht von rund 4,6 Kilogramm. Das Holz hat im Vergleich zur Kunststoff-Variante also durchaus sein Gewicht!