Biomutant erscheint am 6.9.2022 für PS5 und Xbox Series

THQ Nordic hat nur darauf gewartet, dass viele PS5 und Xbox Series X-Konsolen in die Hände der Gaming-Community gelangt sind, um dann Biomutant auch für die neueste Konsolengeneration von Sony und Microsoft zu veröffentlichen. Die Zeit ist nicht nur reif, sondern diese Vorhaben wir in wenigen Wochen in die Tat umgesetzt. Ab dem 06. September 2022 könnt ihr Biomutant auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erleben – schneller, geschmeidiger und schöner als je zuvor. Die Version bietet unter anderem native 4K-Auflösung, ultra-schnelle Ladezeiten, HDR-Support und bis zu 60 FPS.