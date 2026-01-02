Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten: Nachhaltige Erholung in der Winter-Genusswelt am Gerlospass

Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Naturparadies, das an Schönheit, Reichtum und Vielfalt kaum zu überbieten ist. Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ist Europas erste Biomusterregion und das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten einer seiner Vorzeigebetriebe.

Das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** liegt am auf gesunden 1.600 Höhenmetern am Gerlospass, am Tor zum Nationalpark Hohe Tauern und dem Zillertal. Es ist das einzige bio-zertifizierte Hotel in der Region. Nachhaltiger Genuss ist hier Teil der gelebten Gastfreundschaft. Ein perfekter Platz für alle, die abseits vom Massentourismus ihren Winterurlaub genießen wollen.

Großspurig über den Gerlospass

Königsleiten liegt dort, wo der Winter zu Hause ist: auf 1.600 Metern, in schneesicherer und allergenarmer Höhenlage am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Bewegung tut hier Körper und Seele besonders gut. Die sauerstoffärmere Höhenluft aktiviert das Herz-Kreislaufsystem, den Stoffwechsel, steigert die Zahl der roten Blutkörperchen und die Sauerstoffversorgung des Gewebes. Für das „Höhentraining“ bietet sich nicht nur Skifahren (150 km Pisten) an, sondern auch auch alles abseits der präparierten Pisten: Langlaufen, Rodeln, Schneeschuh- und Skitouren gehen etwa. Das Castello Königsleiten organisiert drei Mal pro Woche geführte Schneeschuhwanderungen: Bei dem einfachen Ausdauer- und Ganzkörpertraining erlebt man den Winter im eigenen Tempo, genießt die Sonne im Gesicht und wird eins mit der Natur. Am Planetenwanderweg in Königsleiten und um den Durlaßbodenstausee ebenso wie am Panoramawanderweg auf 2.300 Metern unter dem Ochsenkopf ist die stille Schönheit des Nationalparks Hohe Tauern spürbar. Bei der abendlichen Fackelwanderung am Krimmler Wasserfall unten im Salzachtal taucht man in eine bizarre Welt aus Schnee und Eis ein.