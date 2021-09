Big Brain Academy: Kopf an Kopf erscheint am 3.12.2021

Ab dem 3. Dezember könnt ihr in Big Brain Academy: Kopf an Kopf für Nintendo Switch zeigen, was eure grauen Zellen alles draufhaben.

Was erwartet euch in Big Brain Academy: Kopf an Kopf?

Im Spiel liefert ihr euch mit bis zu vier Spieler:innen zahlreiche spaßige Wettkämpfe, die sowohl den Denkapparat als auch ´die Reflexe auf die Probe stellen. Prof. Lobo, ihr Gastgeber und Spielleiter, steht ihnen mit wertvollen Tipps zur Seite. Und dank des individuell einstellbaren Schwierigkeitsgrades können Jung und Alt gemeinsam ihr Gedächtnis, ihre analytischen Fähigkeiten und vieles mehr unter Beweis stellen.

Der zentrale Spielablauf besteht aus einer Reihe unterschiedlicher Denksport-Aktivitäten in fünf Kategorien: Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura. Mit unterhaltsamen Aufgaben wird das Gehirn auf immer neue Weise gefordert. Über die lokale Verbindung von Nintendo Switch können bis zu vier kluge Köpfe miteinander wetteifern. Und wer die Daten anderer Spieler:innen aus dem Internet herunterlädt, kann sich mit Superhirnen aus aller Welt messen. Für die Online-Funktionen wird ein Internetzugang, ein Nintendo-Account und die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Zusätzlich zu den Multiplayer-Spielmodi bietet Big Brain Academy: Kopf an Kopf diverse Optionen für Solisten. Der Solo-Modus eignet sich ideal für tägliche Übungseinheiten, mit denen sich der „Gehirnwert“ verbessern lässt – eine spaßige Art, in den Tag zu starten oder ihn am Abend ausklingen zu lassen. Und mit Nintendo Switch kann der Denksport überall und jederzeit stattfinden.