BIG Bobby Car Classic Life: Der Klassiker mit Naturmotiven

Das BIG Bobby Car Classic ist legendär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Seit jeher steht BIG für langlebige Spielzeuge, die über Generationen weitergegeben werden können. Mit dem neuen BIG Bobby Car Classic Life geht BIG einen weiteren, konsequenten Schritt hin zu einer ressourcenschonenden und zukunftsorientierten Produktion: er erweitert seine Produktpalette um ein weiteres Fahrzeug aus Kunststoffrezyklat. Die Verbindung aus ruhigem Petrol-Beige und verspielten Naturmotiven verleiht dem Fahrzeug einen besonderen Charme.

Auch in funktionaler Hinsicht erfüllt das Rutschfahrzeug höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Die ergonomisch gestaltete Karosserie ist optimal auf Kinder ab 12 Monaten abgestimmt und lädt durch ihre komfortable Sitzposition und intuitive Handhabung zu langen Fahrten ein. Durch das fortwährende Auf- und Absteigen, Abstoßen mit den Beinen und Lenken schulen Kinder spielerisch ihre Motorik, trainieren Muskulatur und Koordination und stärken gleichzeitig ihren Gleichgewichtssinn.

Ein griffiges Sicherheitslenkrad mit mechanischer Hupe, vier robuste und abriebfeste Räder, je eine Anhängerkupplung vorne und hinten sowie eine Kniemulde zum Fahren für größere Kinder ergänzen die spielstarke Ausstattung. Für einen kleinen Wendekreis sorgt die stufenlose Achsschenkellenkung des BIG Bobby Car.

Dank der hochwertigen Verarbeitung und des tiefliegenden Schwerpunkts bietet das BIG Bobby Car Classic Life ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit. Hergestellt wird auch dieses neue Fahrzeug im modernen BIG-Werk in Deutschland.