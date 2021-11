Besucheransturm beim Xiaomi Store Re-Opening in der SCS + weitere Stores in Österreich geplant

Hunderte Besucher:innen waren gestern beim Xiaomi Store Re-Opening in der SCS. Nach der feierlichen Eröffnung des Stores durch Andrzej Gladki (Xiaomi Deputy General Manager EEU) und Kurt Manninger (Country Manager Xiaomi Österreich) begeisterte der Aktionstag die Xiaomi-Fans mit Rabatten von bis zu minus 61 Prozent, Gewinnspielen und diversen Verteil-Aktionen. Hunderte Xiaomi-Fans haben sich daher schon in den frühen Morgenstunden vor der Eröffnung vor dem Shoppingcenter angestellt, um als erster die unschlagbaren Angebote nutzen zu können.

„Ich freue mich sehr, bei der Neu-Eröffnung des ersten Xiaomi Stores in Österreich dabei zu sein. In Ost- und Mitteleuropa haben wir bereits an die 100 Xiaomi Stores und wir stärken nun auch unsere Präsenz in Österreich“, sagt Andrzej Gladki, Xiaomi Deputy General Manager EEU, bei der Eröffnung in der SCS. Auch Xiaomi Österreich Country Manager Kurt Manninger war über den Besucheransturm hoch erfreut: „Wir freuen uns sehr, dass so viele Kundinnen und Kunden zur Neu-Eröffnung des Xiaomi Stores gekommen sind. Durch unsere Stores können Xiaomi-Fans, und jene die es noch werden wollen, die Produkte direkt erleben und ausprobieren – so wird die Vielfalt unserer Premium Geräte zum smarten Preis nicht nur sichtbar, sondern erlebbar.“

Weitere Expansion in Österreich 2022 geplant

Neben eigenen Stores setzt Xiaomi auch auf die Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und dem Elektronikhandel. Derzeit ist Xiaomi in 700 – 800 Shops in Österreich vertreten und hat feste und beständige Partnerschaften mit allen Mobilfunkern und Fachhändler:innen in Österreich aufgebaut. Zusätzlich zum bestehenden Store in der SCS plant Xiaomi für 2022 weitere Stores in Österreich: