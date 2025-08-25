Besondere Partnerschaft: waterdrop x Ricola-Kollektion ist ab dem 28. August 2025 erhältlich

waterdrop und Ricola haben sich zusammengetan, um ein besonderes Produkt zu schaffen: Vier innovative Drink Cubes, die Ricolas ikonische Alpenkräuter mit der für waterdrop typischen Frucht- und Vitaminkompositionen verbinden. Ab dem 28. August ist die waterdrop x Ricola Kollektion erhältlich. Für waterdrop ist es ein weiterer, konsequenter Schritt, das Thema ausreichend Trinken weiterzudenken. Für Ricola eine neue Kategorie, in der die eigene Kräuterkompetenz auf eine moderne Anwendung trifft.

„Wir haben Ricolas weitreichendes Kräuterwissen schon lange bewundert,“ sagt Martin Murray, Gründer und CEO von waterdrop. „Gemeinsam ist es uns gelungen, ein wirklich besonderes Produkt zu entwickeln – funktional, geschmackvoll und eine echte Bereicherung für das alltägliche Trinkverhalten.„

Natur trifft Funktion: Die Sorten

Jeder Würfel vereint fein abgestimmte Fruchtextrakte, wertvolle Vitamine und acht ikonische Ricola-Kräuter – darunter Minze, Melisse, Thymian und Holunderblüte. Entwickelt für Menschen, die Wert auf Wohlbefinden und Alltagstauglichkeit legen, bieten die Sorten erfrischenden Geschmack – ganz ohne Zucker oder künstliche Konservierungsstoffe.

Die Kollektion umfasst vier Sorten:

Himbeere Melisse: Sanfte Kombination aus Himbeere und Melisse, mit den Vitaminen C, B6 & B12 – zur Unterstützung der normalen Immunfunktion.

Zitrone Minze: Frisch und zitronig mit kühlender Minznote, angereichert mit den Vitaminen C, B3 & B12 – zur Unterstützung des Energiestoffwechsels.

Granatapfel Minze: Kräftig-fruchtige Granatapfelnote mit feiner Minze, ergänzt durch Vitamin C, B6 & B12 – zur Erhaltung eines gesunden Immunsystems.

Verbene Zitrus: Zarter Zitrusgeschmack mit leichten Kräuternoten. Mit Vitamin C, B1 & B9.

„Mit den Ricola Drink Cubes erschließen wir eine für uns ganz neue Kategorie – und bleiben trotzdem unseren Wurzeln treu“ , sagt Thomas P. Meier, CEO von Ricola. „Jeder Würfel verkörpert unsere Werte: Qualität, Innovationsgeist und die Kraft natürlicher Kräuter – neu gedacht für den modernen Alltag.„

Bewusst trinken, einfach gemacht

Die waterdrop x Ricola Partnerschaft steht für eine klare Vision: Trinken soll nicht nur schmecken, sondern auch gut tun. Die Würfel bieten einen praktischen Zugang zu funktionalem Genuss, ganz ohne Zucker oder künstliche Konservierungsstoffe – und mit bis zu 98 % weniger Plastik im Vergleich zu abgefüllten Getränken in 500 ml Plastikflaschen. Beide Marken eint eine klare Haltung: Naturverbundenheit, Innovationskraft und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen.

„Viele Menschen sind auf der Suche nach einfachen Wegen, sich selbst etwas Gutes zu tun – mit möglichst wenig Aufwand“, sagt Murray. „Die Drink Cubes ermöglichen genau das: bewusstes Trinken, ohne groß darüber nachdenken zu müssen.“ Die enthaltenen Kräuter stammen aus kontrolliertem Anbau in den Schweizer Alpen und werden nach Bio Suisse Standards verarbeitet – und das spürt man mit jedem Schluck.

Die waterdrop x Ricola Kollektion ist ab dem 28. August 2025 erhältlich – online und in allen waterdrop Stores.