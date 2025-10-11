„Bergparadies“ Apartment & Studio Hotel: Das Tor zur Bergwelt des Gasteinertals

Nur zwei Gehminuten trennen die Gäste des Bergparadies Apartment & Studio Hotel vom Einstieg in die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal – und damit von 210 bestens präparierten Pistenkilometern. Familienfreundliche Abfahrten, actionreiche Snowparks, Routen für Skitourengeher und eine eigene Kinderwiese direkt neben dem Haus machen das Bergparadies zum idealen Ausgangspunkt für Wintersportler jeden Alters.

Mehr als Skifahren – Wellness, Natur & Komfort

Wer im Bergparadies Urlaub macht, genießt nicht nur die Nähe zum Skigebiet, sondern auch attraktive Inklusivleistungen. Der Eintritt in die 36.000 m² große Alpentherme Bad Hofgastein ist beispielsweise im Preis enthalten. Zusätzlich profitieren Gäste von Ermäßigungen bei Skiverleih und Skikursen. Abseits der Pisten locken Winter- und Schneeschuhwanderungen durch verschneite Wälder, das Langlaufen entlang glitzernder Loipen oder eine fröhliche Rodelpartie mit der ganzen Familie.

Wohnen mit alpinem Charme

Das Bergparadies bietet eine große Auswahl an hochwertig ausgestatteten Unterkünften – vom gemütlichen Studio bis hin zum exklusiven Penthouse über zwei Etagen mit Dachterrasse für bis zu zehn Personen. In den Studios und Apartments trifft modernes Design auf heimische Handwerkskunst aus der hauseigenen Tischlerei. Warme Naturmaterialien, edle Stoffe und großzügige Grundrisse schaffen eine Atmosphäre, in der man sich sofort zu Hause fühlt. Voll ausgestattete Küchen sorgen für kulinarische Freiheit.

Köstliches vom Bio-Bauernhof

Genießer kommen hier voll auf ihre Kosten: Sie werden mit regionalen Köstlichkeiten vom eigenen Bio-Bauernhof verwöhnt. Frisches Bauernbrot, duftende Kräuter, hausgemachte Marmeladen oder würziger Käse bringen die Aromen des Salzburger Landes auf den Tisch. Wer den Tag kulinarisch abrunden möchte, kann das abendliche Vier-Gänge-Menü in Buffetform dazubuchen. Eine feine Auswahl an saisonalen Spezialitäten, knackigen Salaten, herzhaften Hauptgängen und süßen Versuchungen rundet den Wintertag perfekt ab.

Rundum-Service für entspannte Tage

Zum Komfort zählen unter anderem ein kostenloser Privatparkplatz, Babyausstattung, der Skiraum mit Schuhtrockner, gratis WLAN, die Gastein Card mit zahlreichen Vergünstigungen sowie die täglich besetzte Rezeption. Ein besonderes Extra sind die 24/7-Automaten mit regionalen Spezialitäten, die sich ideal für kleine Genussmomente zwischendurch eignen.

Dorfgastein: Erholung für Körper und Geist

Der charmante Ferienort im Salzburger Land hat sich seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Ob Familien, Senioren, Hobbysportler oder Profis – in Dorfgastein findet jeder seine persönliche Auszeit zwischen imposanten Gipfeln und unberührter Natur.

Im Bergparadies Dorfgastein verbinden sich alpine Tradition, moderner Komfort und kulinarische Genüsse zu einem Urlaubserlebnis, das seinem Namen alle Ehre macht.