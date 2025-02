Benglerwald Berg Chaletdorf: Ruhe, Natur und Luxus im Lechtal

Hoch über dem Lech liegt einer der schönsten Plätze des Lechtals – das Sonnenplateau Benglerwald. Inmitten von Ruhe und Natur schmiegen sich die luxuriösen Chalets des Benglerwald Berg Chaletdorf in die Winterlandschaft. Hierher ziehen sich Wintersportler:innen und Genießer:innen zurück, um die schönste Zeit des Jahres in edlem Ambiente zu verbringen.

Die zehn Benglerwald Chalets für zwei bis sechs Personen zeichnen sich durch wohltuende Privatsphäre aus. Jedes Hideaway ist ein Unikat und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Ein Liebes-Chalet für romantische Urlaube in trauter Zweisamkeit, vier komplett eingezäunte Hunde-Chalets, ein Familien-Chalet und andere Refugien mit höchstem Komfort stehen zur Wahl. Die Benglerwald Chalets sind Hideaways unter 5 Sternen. Einen kuscheligen Wintertag im Private Spa des Chalets verbringen, in den Hot Pot auf der Terrasse eintauchen oder Wellness und Massagen im eigenen Chalet mit Blick in die Schneelandschaft genießen. Der private Spa-Bereich ist ein Spa Deluxe mit Sauna, Wohlfühlwanne und Wellness-Dusche, Fitness- und Yoga-Set. Ungestört und unter sich geben sich Chalet-Gäste ihrem ganz persönlichen Wellness-Erlebnis hin, wann immer sie möchten.

Wenn morgens der Schnee in der Sonne glitzert, sind die Skifahrer nicht mehr zu bremsen: Gestärkt mit regionalen Köstlichkeiten, die das Almfrühstück im Chalet auf den Tisch zaubert, geht es ohne Umwege direkt hinaus auf die Piste. Nur wenige Meter sind es in das Skigebiet Jöchelspitze, zurück führen die Ski direkt an die Chalettür. Oder nur 20 Minuten entfernt warten 305 spektakuläre Skiabfahrtskilometer des legendären Arlbergs. Einmal Freeriden wie die Profis? In Freeride-Kursen zeigen qualifizierte Skilehrer:innen, wie das Skifahren im staubenden Tiefschnee zum ultimativen Naturerlebnis wird. Wer sich von seinem Chalet mit Wanderschuhen, Schneeschuhen, Langlauf- oder Tourenski auf den Weg macht, erfährt Eindrücke, die bleiben. Unberührte Schneehänge und blauer Himmel warten auf die Skitourengeher:innen, während die Langläufer:innen im Tal auf weitläufigen Panorama-Routen ihre Spuren ziehen. 34 Winter-Routen führen die Winterwander:innen zu den schönsten Destinationen der Naturparkregion.

In der Genussmanufaktur können sich die Gäste mit heimischen Köstlichkeiten eindecken. Der Bauernshop bietet lokale Leckereien zur Weiterverarbeitung oder fertig zubereitete Genusspakete der Köchin. Die vielseitige Auswahl kommt auch Vegetariern und Veganern entgegen und bietet eine Fülle an Möglichkeiten. Ein- bis zweimal in der Woche bereiten die Gastgeber in der Genussmanufaktur ein köstliches Tiroler Gericht zu, das Genießer dann in der privaten Hütte genießen können. Für eine erlesene Bier- und Weinauswahl im Chalet ist gesorgt.

Vollausgestattete Küchen, ausgezeichnete Betten, eine offene Feuerstelle und ein Kamin oder Effektfeuer, Smart-Home-Ausstattung und freies WLAN zeugen von der Exklusivität der Chalets in purer Natur. Abends wird es kuschelig im Benglerwald Chaletdorf: Nur du, die Ruhe und die Natur.