Benglerwald Berg Chaletdorf expandiert mit zwei neuen Destinationen

Das Benglerwald Berg Chaletdorf setzt einen weiteren Meilenstein in seiner Wachstumsstory: Mit der offiziellen Inbetriebnahme von zwei neuen Unterkunftskonzepten im Tiroler Lechtal verstärkt das alpine Hideaway sein Portfolio und etabliert sich weiter als führender Anbieter für exklusive Chaleterlebnisse in den Lechtaler Alpen.

Benglerwald Lodge – Alpine Eleganz auf 1.200 m Seehöhe

Mit der Benglerwald Lodge präsentiert das Chaletdorf ein modernes Apartmenthaus auf einem sonnigen Hochplateau mit spektakulärem Panoramablick auf die Allgäuer und Lechtaler Alpen. Die Lodge umfasst vier hochwertig gestaltete Apartments im klassischen Chalet-Stil, die mit viel Holz, großzügigen Wohnflächen und handgemachten Möbeln eine Symbiose aus Tradition und zeitgemäßem Design schaffen.

Drei der Einheiten verfügen über zwei Schlafzimmer, moderne Wellnessduschen, voll ausgestattete Bauernküchen und offene Wohn-Essbereiche – ideal für Paare oder kleine Gruppen. Das vierte Apartment bietet im BOHO Style zusätzlich ein familienfreundliches Stockbett-Zimmer, perfekt für Gäste mit bis zu vier Kindern. Besonderes Highlight im Winter ist die Ski-in/Ski-out-Anbindung zum Familien-Skigebiet Jöchelspitze mit der neuen Gondelbahn nur wenige Schritte entfernt. Zudem punktet das Angebot mit flexiblem digitalem Check-in, einem Grill- und Begegnungsbereich im Garten sowie kinderfreundlichen Außenbereichen und dem Frühstücks-Lieferservice an die Haustür. Auch Vierbeiner sind hier herzlich willkommen.

Chalet Bauernhaus 1864 – Historischer Charme trifft alpine Luxusausstattung

Im Herzen von Elbigenalp eröffnet das Chalet Bauernhaus 1864, eine liebevoll restaurierte historische Immobilie aus dem Jahr 1864, die heute zwei exklusive Chalet-Apartments beherbergt: Bauernstube und 1864. Die Chalet-Apartments verbinden historischen Charakter mit gehobenem Wohnkomfort auf jeweils über 120qm:

Zwei Schlafzimmer mit eigenen Badezimmern und Wellnessduschen

Voll ausgestattete Luxusküchen

Im Apartment „1864″ eine original holzvertäfelte Bauernstube mit alpinem Flair

Eigener, eingezäunter Garten – ideal auch für Urlaub mit Hund

Die Lage im Ortskern garantiert kurze Wege zu traditionellen Gasthäusern, Pizzeria und familienfreundlichen Freizeitangeboten; Wanderwege und Naturerlebnisse starten direkt vor der Haustür. Ob romantische Auszeit, Familienurlaub oder aktiver Naturgenuss – das Chalet Bauernhaus 1864 setzt neue Maßstäbe für charmanten Ferienwohnraum im Lechtal.

Strategische Bedeutung & Ausblick

Mit diesen beiden neuen Objekten erweitert das Benglerwald Berg Chaletdorf sein Angebot gezielt in Richtung vielfältiger Gästebedürfnisse: Von alpinem Luxusurlaub über Familienaufenthalte bis hin zu aktiven Outdoor-Erlebnissen. Die Lage inmitten der Tiroler Bergwelt kombiniert Naturerlebnis mit hochwertigen Wohnwelten und stärkt die Position der Marke als Top-Destination im Premium-Alpensegment.