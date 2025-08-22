Belkin kündigt neue UltraCharge-Ladeständer mit Qi2-Standard an

Belkin, bekannt für mobile Ladegeräte und Zubehörprodukte, hat heute drei neue Qi2 25W-zertifizierte kabellose Ladelösungen vorgestellt.

Zu den neuen Belkin-Produkten

Damit breitet der seit über 40 Jahren aktive Hersteller sein preisgekröntes Sortiment an Ladegeräten für Mobilgeräte aus. Diese neuen Produkte nutzen den neuesten Qi2-Standard und liefern bis zu 25 W Leistung zum induktiven Laden mit mehr Effizienz, Temperaturmanagement und geräteübergreifender Kompatibilität. Die Ankündigung folgt Belkins erfolgreicher Zertifizierung für mehrere Produkte des neuen Qi2 25W-Protokolls, das die Voraussetzungen für leistungsstarkes, zukunftssicheres Zubehör schafft, um künftigen Anforderungen von Konsumenten und Geräten gerecht zu werden. Alle drei UltraCharge-Produkte zeichnen sich durch eine durchdachte Konstruktion mit Belkins Fokus auf Sicherheit, Leistung und Design aus.

Die UltraCharge-Kollektion kann mit einer Leistung von 25 W beim kabellosen Laden Geschwindigkeiten erzielen, die 5-mal höher sind als bei herkömmlichen Qi-Ladegeräten. Alle Produkte zeichnen sich durch Belkins firmeneigene ChillBoost-Kühltechnik aus, die aktiv die Gerätetemperatur reguliert, um sicheres Laden zu ermöglichen. Sie werden zudem strengen Tests mit Qualitätskontrolle nach den Anforderungen von SmartProtect unterzogen, und Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Kollektion steht in Einklang mit Belkins Bestreben, weniger Abfall zu produzieren und Produkte verantwortungsvoller herzustellen, da sie mit 85 % recyceltem Kunststoff hergestellt wird und die Verpackungen 100 % plastikfrei sind.

Qi2 mit 25 W: Warum es wichtig ist

Qi2 mit 25 W ist die neueste Evolution des Qi-Standards zum kabellosen Laden, der vom Wireless Power Consortium entwickelt wurde. Er sorgt mit bis zu 25 W für höhere Ladegeschwindigkeiten, mehr Energieeffizienz und eine bessere Kompatibilität mit einer größeren Anzahl an Geräten und Marken. Dieser Standard der nächsten Generation ebnet den Weg für neues Zubehör zum induktiven Laden, das ohne Kabel eine höhere Leistung liefert. Belkins neue Qi2 25W-zertifizierten Produkte sind darauf ausgelegt, diesen Anforderungen zu entsprechen und bieten eine zukunftssichere Performance für die neuesten Smartphones, die sich zum schnelleren kabellosen Laden eignen.

Die Belkin UltraCharge Pro

Belkins UltraCharge Pro magnetische 3-in-1-Ladestation ist das schnellste und fortschrittlichste Produkt der UltraCharge Serie. Es wurde speziell für all diejenigen konzipiert, die Wert auf hohe Leistung und ein stylisches Design legen. Ganz gleich, ob ihr das Produkt auf einem Nachttisch, Schreibtisch oder einer Arbeitsfläche platzieren: Dieses Ladegerät macht sich gut in jeder Umgebung, eure Geräte werden sicher mit Strom versorgt und sind immer einsatzbereit.

Die wichtigsten Hauptmerkmale:

Lädt das iPhone in nur 25 Minuten von 0 auf 50 % und die Apple Watch in 30 Minuten von 0 auf 80 % auf

Lädt drei Geräte gleichzeitig auf: iPhone, Apple Watch und AirPods

Bis zu 70° verstellbarer Blickwinkel im Hoch- oder Querformat

Beschwerter Standfuß mit Magnetfunktion zum Andocken mit einer Hand

Hochwertige Materialien wie Finish aus Chrom und Standfuß mit Soft-Touch-Oberfläche aus Silikon

Inklusive 45-W-USB-C-Netzteil und 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel

UltraCharge Pro 3-in-1 kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 119,99 Euro bestellt werden.

Belkin UltraCharge 3-in-1

Mit der UltraCharge faltbare, magnetische 3-in-1-Ladestation lassen sich drei Geräte gleichzeitig aufladen. Dieses Ladegerät eignet sich perfekt für Reisen, da es leicht und kompakt ist. Da UltraCharge 3-in-1 hohe Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit miteinander kombiniert, ist diese Ladestation besonders praktisch, etwa für vielbeschäftige Berufstätige und Reisende, die eine unkomplizierte Lösung suchen und Wert auf ein ansprechendes Design legen.

Das kann das Produkt:

Lädt euer iPhone in nur 29 Minuten von 0 auf 50 % auf.

Einklappbares, leichtes Modell, das sich bequem transportieren lässt

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig auf: iPhone, Apple Watch und AirPods

Verstellbare Blickwinkel im Hoch- oder Querformat

Inklusive 45-W-USB-C-Netzteil und 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel

UltraCharge 3-in-1 kann jetzt auf belkin.com, amazon.com, and bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt für 89,99 Euro bestellt werden.

Belkin UltraCharge 2-in-1

Die UltraCharge faltbare magnetische 2-in-1-Ladestation eignet sich zum ultraschnellen induktiven Laden und verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss für ein drittes Gerät wie eine Smartwatch. Sie ist eine perfekte Lösung für all diejenigen, die Wert auf maximale Geschwindigkeit in kompaktem Format legen. Dieses Ladegerät kann nicht nur zu Hause verwendet werden, sondern lässt sich unterwegs auch bequem in einer Tasche verstauen. Deshalb ist es ideal für alle, die viel unterwegs sind.

Das bringt es mit: