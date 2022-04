Bekommt Nintendo Switch Online Game Boy- und Game Boy Advance-Emulatoren?

Nintendo könnte möglicherweise Emulatoren für seine Game Boy- und Game Boy Advance-Plattformen vorstellen. Lest hier mehr über den Leak!

Der nächste Schritt von Nintendo Switch Online?

Game Boy- und Game Boy Advance-Emulatoren für Switch dürften wohl in der Mache sein, das verriet ein Datenleck. Im Internet kursieren schon zwei Content-Archive aus einem Switch-Entwicklerkit. Darin befinden sich angeblich zwei Programme, die zur Darstellung von Game Boy- und Game Boy Advance-Spielen verwendet werden können. Besonders cool: Beide Emulatoren wurden von Nintendo Europe Research & Development signiert, einer Nintendo-Tochtergesellschaft mit Hauptsitz in Paris, die zuvor die DS- und Wii-Emulatoren für die Wii U Virtual Console, die Emulatoren für Nintendo Entertainment System Classic Edition und Super Nintendo Entertainment System Classic Edition sowie die GameCube-Emulationstechnologie entwickelt hat, die in Super Mario 3D All-Stars verwendet wird.

Was das alles bedeutet? Nun, die Spekulation ist, dass es sich um Emulatoren handelt, die auf eine eventuelle Aufnahme in den Nintendo Switch Online-Abonnementdienst getestet wurden. Dieser enthält derzeit Spiele für Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Emulation System, SEGA Genesis und Nintendo 64 enthält. Aber ob das wahr wird, bleibt abzuwarten. Denn sowohl Eurogamer als auch Nintendo Life berichteten im September 2021, dass Nintendo Game Boy- und Game Boy Color-Titel zu Nintendo Switch Online hinzufügen würde, und andere Retro-Plattformen ebenfalls kommen würden. Später in diesem Monat kündigte Nintendo dann die Erweiterung bezüglich Nintendo 64- und SEGA Genesis-Titeln an.

Hier die möglichen Titel für die neuen Emulatoren:

