Bekommt die Nintendo Switch 2 schon bald mehr Xbox-Spiele?

Xbox hat seine Unterstützung für die Switch 2 zum Ausdruck gebracht, und laut einem neuen Bericht könnten wir sehr bald mehr erfahren.

Switch 2 Direct im Anmarsch?

Mit Gerüchten über eine noch im Juli stattfindende Nintendo Direct, was bereits online die Runde macht, hat der erfahrene Videospiel-Journalist Christopher Dring nun zu diesem Hype beigetragen. Er behauptet, dass „Xbox voraussichtlich mehr Spielports“ für andere Plattformen, einschließlich der Switch 2, in den „kommenden Wochen“ ankündigen wird. Dies würde auf die kürzliche Veröffentlichung von Activision von Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 auf Nintendos neuer Hardware folgen, wobei dessen Herausgeber (auch bekannt für Serien wie Call of Duty) jetzt im Besitz von Microsoft ist.

Obwohl nicht genau bekannt ist, was wir auf dem Switch 2 von Xbox sehen könnten, gab es bereits viele Gerüchte darüber, dass große Serien möglicherweise portiert werden. Darüber hinaus hat das Grounded-Team von Obsidian kürzlich darüber geredet, dass die Fortsetzung des Spiels irgendwann eine Switch 2-Veröffentlichung erhalten könnte, und es möchte, dass „so viele Menschen wie möglich spielen können“. In den letzten Jahren hat Xbox mehr seiner Games auf anderen Plattformen veröffentlicht, wobei Gears of War: Reloaded nächsten Monat für die PS5 erscheinen wird.