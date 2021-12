Bei uns seht ihr heute um 18.00 Uhr den Indie World Stream

Gute Nachrichten für alle Indie-Fans, die auch eine Nintendo Switch besitzen – Nintendo strahlt heute am Abend eine neue Indie World Ausgabe aus, in der sich 20 Minuten lang alles um das Thema Indie-Games dreht. Die Vorstellung beginnt um 18.00 Uhr und wird euch einen Ausblick auf Indie-Spiele geben, die demnächst für die Nintendo Switch erscheinen. Was uns genau erwartet, ist derzeit noch unklar. Vielleicht legt uns Nintendo ja das ein oder andere Indie-Geschenk noch unter den Weihnachtsbaum. Das Video startet um 18:00 Uhr.