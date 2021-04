Before Your Eyes ab sofort für PC erhältlich

Der preisgekrönte Indie-Spieleentwickler GoodbyeWorld Games gibt heute zusammen mit Skybound Games bekannt, dass das emotionale narrative Adventure Before Your Eyes ab sofort für 8,99€ auf PC erhältlich ist.

Worum geht’s im Spiel?

In Before Your Eyes findet ihr euch in der Gesellschaft des Fährmanns wieder, dessen Aufgabe es ist, Seelen zu finden, die ein außergewöhnliches Leben geführt haben, und sie ins Jenseits zu geleiten. Während der letzten Reise reflektiert ihr über das Leben eurer Spielfigur, die bedeutsamen Entscheidungen, die getroffen wurden, und über die Momente, die prägten.

All dies wird durch eure Augen gesteuert. Mithilfe einer Webcam wird der Blick und das Blinzeln erkannt und dadurch die Handlung in Before Your Eyes vorangetrieben. Ihr erlebt die Ereignisse buchstäblich durch die Augen des Protagonisten und können so jede Erinnerung nachfühlen und wichtige Entscheidungen im Verlauf der Geschichte beeinflussen. Man sagt, das Leben zieht in einem Wimpernschlag vorbei und das Spiel möchte genau diese Erfahrung auf eine organische und authentische Weise einfangen, um euch wahrhaftig an der Geschichte teilhaben zu lassen.

Dank seines innovativen Erzählansatzes stößt der Titel in unerforschtes Gebiet vor. Die bahnbrechende Steuerungsmethode macht Before Your Eyes zu einem intensiven, eindringlichen und emotionalen Adventure, das garantiert seinen Platz in den Herzen vieler SpielerInnen finden und ihnen noch lange nach dem Ende ihrer Reise mit dem Fährmann im Gedächtnis bleiben wird.